Europski parlament želi jaču suradnju s Kanadom: 'Zadnjih godina produbljujemo veze...'

Europski parlamentarci su na plenarnoj sjednici u Strasbourgu u srijedu pozvali na dublju suradnju bloka s Kanadom uoči sastanka na vrhu dviju strana idućeg tjedna u Montrealu.

Samit između Kanade i Europske unije održat će se 29. i 30. listopada u kanadskom Montrealu. Kanadski premijer Mark Carney će ugostiti predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Antonija Costu svega nekoliko tjedana otkako je von der Leyen u svom govoru o stanju Unije pozvala Kanadu da postane prva "pridružena članica" EU-a iako takav status trenutačno ne postoji.

Povjerenik Komisije za međunarodnu suradnju i razvoj Jozef Sikela zastupnicima je kazao da su ambicije povezane sa samitom "doista visoke", no da ne želi još uvijek govoriti o mogućim ishodima jer pregovori i dalje traju te da je tjedan dana dugo razdoblje.

Kazao je da EU posljednjih godina produbljuje svoje veze s Kanadom koju je nazvao "najviše europskom među neeuropskim zemljama".

"No nije dovoljno slično razmišljati u današnjem svijetu gdje se snaga ponovo stavlja u prvi plan ... Moramo pojačati svoju otpornost i zato se okrećemo jedni drugima kao poželjni partneri", poručio je Sikela

Eskalirajući trgovinski rat Kanade sa Sjedinjenim Državama potaknuo je zemlju da potraži druge trgovinske partnere.

Odnosi između Ottawe i Washingtona naglo su se pogoršali zbog trgovinskih i drugih nesuglasica od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću prošle godine. Trgovinski prijepor doveo je do uvođenja carina na desetke milijardi dolara prekogranične trgovine.

Švedski zastupnik Joergen Warborn iz redova Europske pučke stranke (EPP) kazao je da je Europski parlament doista predan unapređenju odnosa s Kanadom.

Osvrnuo se na izraz "pridruženog članstva" rekavši da je od etiketa važnije da "ovo bude početak ambicioznog procesa zbližavanja na svim ekonomskim dimenzijama".

Belgijka Kathleen van Brempt iz kluba socijaldemokrata se složila da izrazi kao što su "pridruženo članstvo" i "savez za budućnost" zvuče obećavajuće, ali da nadolazeći samit mora uroditi opipljivim rezultatima.

Europarlamentarci su već u ožujku ove godine zatražili daljnje jačanje veza s Kanadom.

Tekst koji su tada usvojili konačno naglašava potrebu za promicanjem prednosti CETA-e (Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma EU-a i Kanade) i jačanjem energetske suradnje te poziva države članice koje ga još nisu ratificirale da to učine brzo prije 10. obljetnice, 2027. godine privremene primjene sporazuma. Do sada je sporazum ratificiralo 17 članica a među 10 članica koje to nisu učinile su Francuska, Italija i Poljska.

Van Brempt je kazala da je "Kanada pouzdan partner i zato je doista važno da preostale države ratificiraju CETA-u".

Francuska eurozastupnica iz kluba Patrioti za Europu Angeline Furet pak je rekla da činjenica da sve države nisu ratificirale Sporazum znači da je odbačen.

Upozorila je da će produbljivanje trgovinske suradnje s Kanadom "dovesti do zatvaranja radnih mjesta u Europi" te pozvala Uniju da "prestane raditi na vlastitom uništenju".

Zovko: Kanadu i EU ujedinila 'neizvjesnost'

Hrvatska eurozastupnica iz redova pučana Željana Zovko je za Hinu uoči rasprave kazala da je Kanada europski partner koji isto razmišlja kada je riječ o međunarodnim institucijama, trgovini zasnovanoj na pravilima, ali i potrebi da se reformiraju međunarodne institucije.

Kanadu i EU je ujedinila "neizvjesnost" do koje je došlo zbog postupaka SAD-a, rekla je članica parlamentarnog Odbora za vanjsku politiku, ali dodala da "mi ne možemo bez Amerike, a ni Kanada ne može bez Amerike".

Stoga je pozvala na uravnoteženiji odnos sa SAD-om te gradnju savezništva temeljenog na zajedničkim interesima "gdje se nitko neće osjećati da je iskorišten".

Potpredsjednica kluba zastupnika EPP-a zadužena za diplomaciju i transatlantske odnose je za Hinu pojasnila da je ključna prepreka za ratifikaciju CETA-e želja zemalja članica da zaštite svoje poljoprivredne proizvode.

"Nitko ne želi ispasti gubitnik u tom trgovinskom odnosu, gdje će otvoriti svoje tržište za poljoprivredne proizvode koji će ugroziti njihove i u stvari napraviti nelojalnu konkurenciju", rekla je.

Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je "prijedlog" EU-a o "mnogo snažnijem i ambicioznijem savezništvu u budućnosti", ne spominjući izravno pridruženo članstvo.

Od samita u Montrealu Zovko očekuje da će iznjedriti neku novu, moderniziranu varijantu CETA-e jer se izvorna ne može osuvremeniti zbog toga što je nisu ratificirale sve članice, ali da "sigurno neće doći do članstva Kanade u Uniji".

Što se tiče ideje o "pridruženom članstvu", kazala je da je to vjerojatno na tragu sporazuma kakve EU ima sa zemljama poput Izraela, Maroka ili Australije, kojima se tim državama omogućava sudjelovanje u europskim programima.