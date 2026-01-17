Obavijesti

RANE PROCJENE

Eurostat: Turistička noćenja u EU-u su tijekom 2025. porasla na rekordnih 3,08 milijardi

Piše HINA.,
Turisti i građani uživaju u suncu i moru na Bačvicama | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U Europskoj uniji 2025. bilo je oko 3,08 milijardi turističkih noćenja što je za 61,5 milijuna ili dva posto više nego 2024., rane su procjene o turizmu koje je objavio Eurostat. Time je 2025. u EU-u bila turistički rekordna

Riječ je o procijenjenom broju noćenja u turističkim smještajnim objektima u EU, a za njihov rast u 2025. iz Eurostata kažu da je uglavnom potaknut porastom noćenja međunarodnih turista u Europi, kojih je prema tim procjenama bilo 46,1 milijun više nego 2024. godine.

S druge strane, noćenja domaćih turista u EU-u su u 2025. rasla sporije tj. bilo ih je oko 15,4 milijuna više nego u 2024. godine.

Prema vrsti smještajnih objekata, hoteli i sličan smještaj ostvarili su najviše noćenja - 1,9 milijardi ili 63 posto ukupnog broja, a slijede kuće za odmor i ostali kratkotrajni smještaj sa 743 milijuna noćenja ili 24 posto od ukupnih, te kampovi sa udjelom od 13 posto, s 413 milijuna noćenja.

Iz Eurostata iznose i da rane procjene o turizmu pokazuju da je noćenja u turističkom smještaju u 2025. bilo više nego 2024. u gotovo svim zemljama EU-a, a najveći porast ostvarila je Malta, od oko 10 posto, koju sa 7-postotnim rastom slijedi Poljska te sa 6 posto Latvija.

Hrvatska je na 23. mjestu od 27 članica EU-a, s godišnjim rastom turističkih noćenja nešto malo većim od jedan posto u odnosu na 2024., a ispred nje je niz zemalja, pa i s Mediterana, u kojima je rast noćenja u 2025. bio oko dva posto - Španjolska, Belgija, Portugal, Švedska, Nizozemska, Austrija, Finska, Danska, Italija i Grčka.

Nakon Malte, Poljske i Latvije u prvih deset zemalja s najvećim rastom noćenja u EU u 2025. u odnosu na 2024. slijede s rastom od oko šest posto Litva i Luksemburg, s blizu šest posto rasta Slovenija i Slovačka, zatim Mađarska, Bugarska i Cipar s rastom od četiri posto. Francuska, kao najposjećenija zemlja Europe i svijeta, prema tim procjenama je na 11. mjestu s rastom turističkih noćenja malo iznad tri posto.

Pad broja noćenja među članicama EU-a u 2025. su zabilježile samo Rumunjska i Irska, i to za jedan odnosno dva posto.

