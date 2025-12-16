Eurozastupnici podržali plan za priuštivo stanovanje. Govorilo se i o 'hrvatskom rješenju'....

Eurozastupnici su u utorak pozdravili predstavljanje Europskog plana za priuštivo stanovanje kao dugo čekane praktične korake za rješavanje ove goruće socijalne i ekonomske krize. Europska komisija je u utorak prvi put u povijesti iznijela plan za priuštivo stanovanje koji bi trebao pomoći u rješavanju stambene krize u svim članicama EU-a.

Povjerenik za energiju i stanovanje Dan Jorgensen je, predstavljajući zastupnicima u Strasbourgu Komisijin plan, istaknuo kako je "cilj iskoristiti svaki alat koji imamo na razini EU-a kako bismo napravili opipljivu razliku za ljude koje je kriza najviše pogodila: radne obitelji; mlade ljude; one bez doma".

Stambena politika je u nadležnosti država članica, no plan Komisije trebao bi im pomoći u rješavanju krize.

"Olabavili smo ograničenja državne potpore kako bi države članice mogle koristiti više nacionalnih sredstava za potporu pristupačnom stanovanju. Za potporu nacionalnim sredstvima dodajemo europska sredstva. Već smo mobilizirali više od 43 milijarde eura za stanovanje. Sada činimo više, a dodatni novac dolazi sljedeće godine iz programa InvestEU i kohezijske politike", najavio je Jorgensen.

Istaknuo je, međutim, da EU želi isključiti špekulativne investitore koji će u valu ulaganja u stanovanje vidjeti isključivo poslovnu priliku te da će Komisija sljedeće godine predstaviti potpunu europsku analizu špekulacija na europskim tržištima nekretnina i predložtli daljnje mjere.

Snažan rast cijena

Po podacima EK-a, cijene stambenih nekretnina u Uniji su od 2013. porasle za više od 60 posto, a najniže najamnine za oko 20 posto.

Glede širenja kratkoročnog najma koji je snažno utjecao na nedostupnost stanova za dugoročni najam, Jorgensen je najavio da će Komisija iznijeti novi zakonodavni prijedlog o kratkoročnom najmu. "To neće biti zabrana; naš prijedlog pomoći će u definiranju područja pod stresom na tržištu stanovanja. Omogućit će lokalnim vlastima da promiču pristupačno stanovanje u svojim gradovima i regijama te da poduzmu proporcionalne mjere za rješavanje negativnih utjecaja kratkoročnog najma", rekao je.

Eurozastupnici zadovoljni donošenjem plana

Predsjednica Posebnog odbora EP-a za stanovanje, Irene Tinagli ocijenila je da iznošenje "Plana pristupačnog stanovanja pokazuje građanima diljem Europe da EU konačno poduzima praktične korake za rješavanje ove hitne socijalne i ekonomske krize".

Europski parlament će sada nastaviti rad na vlastitom izvješću, gdje će "istaknuti potrebu za poticanjem javnih i privatnih ulaganja, pojačati djelovanje za ranjive skupine, dati prioritet revitalizaciji praznih zgrada i reformirati pravila kako bi se ojačale nacionalne, regionalne i lokalne vlasti", najavila je Tinagli..

Izvjestitelj za izvješće Parlamenta o stambenoj krizi u EU, španjolski pučanin Borja Giménez Larraz ocijenio je da plan Komisije odražava ono što Parlament već dugo zagovara.

"Od samog početka, naše izvješće je jasno: pojednostavljenje mora voditi stambenu politiku EU-a - smanjenje administrativnih opterećenja, ubrzanje izdavanja građevinskih dozvola i smanjenje nepotrebne birokracije", poručio je španjolski eurozastupnik,

Posebni odbor Parlamenta za stambenu krizu u EU-u osnovan je u siječnju 2025. kako bi predložio rješenja za održivo i pristupačno stanovanje a troje hrvatskih europarlamentarca zamjenski su članovi odbora, Marko Vešligaj (SDP/S&D), Gordan Bosanac (Možemo/Zeleni) i Nikolina Brnjac (HDZ/EPP). Bosanac i Brnjac ujedno su i koordinatori svojih zastupničkih klubova za ovo pitanje.

Brnjac je otvarajući raspravu ispred svog kluba Europske pučke stranke ustvrdila kako će „hrvatska rješenja biti dio novog europskog okvira za kratkoročni najam“.

Kratkoročni najam je u EU-u porastao gotovo 93 % između 2018. i 2024. godine a Brnjac naominje kako je "u više navrata Komisiji i europskim povjerenicima predstavila hrvatski model upravljanja kratkoročnim najmom kroz naš Zakon o turizmu, koji je temeljen na podacima i prilagođen lokanim specifičnostima i potrebama".

"Današnji Plan pokazuje da su te poruke uvažene – posebno u dijelu koji se odnosi na kratkoročni najam. Možemo reći da Hrvatska rješenja postaju europski primjer dobre prakse. Model koji smo mi razvili pokazao je da se turizam može regulirati bez gušenja tržišta, i uz zaštitu lokalnog stanovništva. To je upravo filozofija koju sada vidimo u europskom planu”, istaknula je Brnjac u raspravi.

HDZ-ova eurozastupnica u priopćenju je istaknula kako se preporuke Komisije za pojednostavljenje procedura, brže izdavanje dozvola i pokretanje ulaganja podudaraju s usvojenim paketom zakona ministra Bačića,koji je izazvao polemike i oštre kritike oporbe u Hrvatskoj, prije svega zakon o prostornom uređenju.

Zeleni traže jasnije mjere zaštite od špekulacija

Zeleni u Europskom parlamentu upozoravaju da bez jasnih zaštitnih mjera "najavljeni Akt o priuštivom stanovanju neće imati stvarnog učinka". te najavljuju da kroz Odbor za stanovanje i Europski parlament namjeravaju raditi na tome da se plan pretoči u stvarne akcije te "nastaviti borbu protiv špekulacija i za pravo na priuštivo stanovanje za sve".

"Potrebne su hrabre mjere za rješavanje temeljnih uzroka stambene krize: špekulacija, financijalizacija i kratkoročnog najma, a želimo vidjeti i snažniju ulogu gradova i regija u rješavanju ove krize. Ovo je dobar prvi korak u rješavanju jedne od najvažnijih kriza u EU, ali bez obvezujućih pravnih instrumenata za jačanje prava na stanovanje, plan ostaje uglavnom okvir namjera i budućih rokova", drže Gordan Bosanac i Zeleni.

Eurozastupnik platforme u Možemo raspravi se dotaknuo hrvatskih zakona, no, za razliku od HDZ-ove zastupnice, kao negativnog primjera.

“Upravo u Hrvatskoj, pod krinkom priuštivog stanovanja, Vlada predlaže pojednostavljenje građenja na štetu gradova. (...) Nemojmo dozvoliti da se priča o priuštivom stanovanja pretvori u pogodovanje odabranima niti da rezultira razočaranjem građana u europske institucije", rekao je. referirajući se na novi Zakon o prostornom uređenju.

SDP-ov Marko Vešligaj je u raspravi podsjetio da su "cijene stanova porasle su za više od 50 %, najamnina 40 %, a u Hrvatskoj 70 % mladih ne može si priuštiti kupnju stana".

"Zato ću pozdraviti donošenje ovog europskog plana za priuštivo stanovanje, no trebamo biti još jači, još usmjereniji. Da, potrebna su nam i veća sredstva za javno ulaganje u stanove. Ali također, bilo sad kroz reviziju višegodišnjeg financijskog okvira ili u novom višegodišnjem financijskom okviru, trebamo zaštitu prava najmoprimaca, trebamo jasna pravila za kratkoročni najam, trebamo podržati mlade", rekao je.

Dodao je i da uz studente plan treba obratiti više pozornosti na "mlade koji žive u ruralnim područjima" te pozvao da u rješavanju krize EU za "ključne saveznike" uzme lokalne i regionalne samouprave.