Obavijesti

News

Komentari 0
ISPOVIJEST NOVINARA

'Mlađan ima klub obožavatelja, s njima se dopisuje. Njegov kum se boji da će ga dati ubiti...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Mlađan ima klub obožavatelja, s njima se dopisuje. Njegov kum se boji da će ga dati ubiti...'
Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C

Novinar RTL-a Andrija Jarak razgovarao je s Željkom Bijelićem, kumom Srđana Mlađana koji mu je i otkrio planove ubojice. Taj intervju doveo je do nove optužnice protiv već osuđenog brutalnog ubojice.

Željko Bijelić od prvog dana ne krije da ga je strah za vlastiti život, a on je u emisiji, a evo i meni prije pet minuta kad smo razgovarali rekao da se boji za svoj život i da je gotovo siguran da će ga Srđan Mlađan preko svojih ljudi pokušati ubiti. Ili kad izađe iz zatvora ili sad za vrijeme odsluženja zatvorske kazne.

Ispričao je to novinar RTL-a Andrija Jarak svojim kolegama u dnevniku RTL-a nakon što je potvrđena posljednja optužnica protiv već osuđenog brutalnog ubojice Srđana Mlađana. Iako slijedi novo suđenje i nova moguća kazna, mira nemaju ni oni na slobodi koji su imali doticaja s Mlađanom.

SISAČKI MONSTRUM NA SUDU Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga
Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga

- Nije nikakav tajna da Mlađan ima ozbiljan fan klub tj. klub obožavatelja s kojima se redovito dopisuje i koji njemu redovno pišu. Tako da Bijelić ne krije, a to nije krio od prvog dana ni u našoj emisiji, a ne krije ni danas  da ga je strah za vlastiti život. Vrlo je oprezan. Ja imam dogovoren intervju s njim večeras gdje ćemo dobiti njegove prve reakcije nakon što je danas potvrđena optužnica. No u svakom slučaju, čovjek je pokazao određenu dozu građanske hrabrosti, izašao otvoreno s punim identitetom i imenom i prezimenom pred televizijske kamere i kazao sve što zna o najopasnijem čovjeku u Hrvatskoj. U svakom slučaju to je nešto što vrijedi pozdraviti, treba cijeniti - rekao je Jarak.

Procjenjuje kako bi novo suđenje trebalo početi odmah nakon Nove godine.

POTVRDILI MU NOVU OPTUŽNICU Odvjetnik Srđana Mlađana: 'Mlađan kaže da nije onakav kakav je bio, da se promijenio'
Odvjetnik Srđana Mlađana: 'Mlađan kaže da nije onakav kakav je bio, da se promijenio'

- Srđana Mlađana očekuje nova optužnica, ovaj put za poticanje za kazneno djelo teškog ubojstva. Za kraj ću samo reći da je predviđena kazna zatvora deset i više godina. Neću namjerno govoriti gdje je limit. Hrvatski kazneni zakon je izjednačio poticanje i samo izvršenje ubojstva - potpuno je isto, a to je deset godina i više - rekao je Jarak, koji je dodao kako nije iznenađen što su istražitelji secirali njegov intervju za ovu optužnicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
Vakula: Evo kakva će biti zima!
DUGOROČNA PROGNOZA

Vakula: Evo kakva će biti zima!

Pred nama je još jedna zima koja će po temperaturama biti iznad prosjeka. Ipak, to ne znači da možemo u potpunosti zaboraviti na kape i šalove
Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna
UNAKAZIO IH JE

Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna

Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025