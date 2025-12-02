'Mlađan ima klub obožavatelja, s njima se dopisuje. Njegov kum se boji da će ga dati ubiti...'

Željko Bijelić od prvog dana ne krije da ga je strah za vlastiti život, a on je u emisiji, a evo i meni prije pet minuta kad smo razgovarali rekao da se boji za svoj život i da je gotovo siguran da će ga Srđan Mlađan preko svojih ljudi pokušati ubiti. Ili kad izađe iz zatvora ili sad za vrijeme odsluženja zatvorske kazne.

Ispričao je to novinar RTL-a Andrija Jarak svojim kolegama u dnevniku RTL-a nakon što je potvrđena posljednja optužnica protiv već osuđenog brutalnog ubojice Srđana Mlađana. Iako slijedi novo suđenje i nova moguća kazna, mira nemaju ni oni na slobodi koji su imali doticaja s Mlađanom.

- Nije nikakav tajna da Mlađan ima ozbiljan fan klub tj. klub obožavatelja s kojima se redovito dopisuje i koji njemu redovno pišu. Tako da Bijelić ne krije, a to nije krio od prvog dana ni u našoj emisiji, a ne krije ni danas da ga je strah za vlastiti život. Vrlo je oprezan. Ja imam dogovoren intervju s njim večeras gdje ćemo dobiti njegove prve reakcije nakon što je danas potvrđena optužnica. No u svakom slučaju, čovjek je pokazao određenu dozu građanske hrabrosti, izašao otvoreno s punim identitetom i imenom i prezimenom pred televizijske kamere i kazao sve što zna o najopasnijem čovjeku u Hrvatskoj. U svakom slučaju to je nešto što vrijedi pozdraviti, treba cijeniti - rekao je Jarak.

Procjenjuje kako bi novo suđenje trebalo početi odmah nakon Nove godine.

- Srđana Mlađana očekuje nova optužnica, ovaj put za poticanje za kazneno djelo teškog ubojstva. Za kraj ću samo reći da je predviđena kazna zatvora deset i više godina. Neću namjerno govoriti gdje je limit. Hrvatski kazneni zakon je izjednačio poticanje i samo izvršenje ubojstva - potpuno je isto, a to je deset godina i više - rekao je Jarak, koji je dodao kako nije iznenađen što su istražitelji secirali njegov intervju za ovu optužnicu.