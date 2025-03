Evo kad kreće štrajk u školama

Sutra (u utorak) će u školama biti najava štrajka. Okupit će se podružnice, zaposlenici, pročitat će se proglas koji smo pripremili, nakon toga će biti i konferencija za novinare, kazao nam je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NSZSŠH).

- Tad ćemo najaviti i dane u kojima će se štrajk održati sljedeći tjedan. Neće biti podjele prema sindikatima i školama - istaknuo je.

Dva prosvjetna sindikata, NSZSŠH i Preporod, te Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja idući tjedan održat će štrajk nakon propalog mirenja s Vladom zbog zahtjeva o rastu osnovice i izmjena Zakona o znanosti. Prema našim informacijama, plan je bio da zaposlenici osnovnih škola štrajkaju dva sata, a ostali jedan dan, no sindikalci to demantiraju.

- Početak štrajka znat će se točno 48 sati prije njegovog službenog početka. Ja mogu samo opovrgnuti informacije da će se duljinom razlikovati štrajk u osnovnim i srednjim školama - kazao je za RTL Željko Stipić, predsjednik Preporoda.

Štrajk bi se trebao provesti u tjednu i danima u kojima traju nacionalni ispiti u školama. Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja ističu kako imaju plan za provedbu. U školama kažu da će se prilagoditi.

Kako saznajemo, za štrajk je zainteresiran i dio članova Sindikata hrvatskih učitelja koji ne sudjeluje u akciji.

Podsjetimo, štrajka se iz više razloga. Školski sindikati traže povećanje osnovice plaća u 2024. za 10 posto. Vlada je na pregovorima ponudila 3+3, što su sindikati u pregovorima prihvatili, no Preporod i NSZSŠH ne to ne pristaju. Zahtijevaju i da se vrati prosvjetni dodatak, te da počnu pregovori o izmjeni Uredbe o koeficijentima, koja je na razini svih javnih službi ispregovarana lani. No ovi sindikati upozoravaju kako su zapolenici u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao i u visokom obrazovanju te znanosti, zakinuti. Od prosinca čekaju odgovor Vijeća za koeficijente o mogućim novim pregovorima.

Među ostalim zahtjevima su i odgoda modularne nastave u sklopu reforme u strukovnim školama, te ukidanje ocjenjivanja prosvjetnih djelatnika.