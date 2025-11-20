Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!

Nakon što su završena statička ispitivanja, danas su započeli radovi hitne sanacije unutarnje hale na tržnici Dolac. Očekivani završetak radova je 8. prosinca 2025., kada bi se prodavači trebali vratiti u unutarnji dio tržnice, izvijestio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji tijekom koje je predstavio plan za budućnost zagrebačke gradske tržnice.

Nakon što je krajem listopada pao dio žbuke sa stropa unutarnje hale, statička ispitivanja potvrdila su da gornja ploha, srce tržnice, nije sigurna. Kreće se u hitnu sanaciju, ali i u pripremu cjelovite obnove vrijedne do 25 milijuna eura, a za to vrijeme štandovi s voćem i povrćem sele se na nekoliko novih lokacija u neposrednoj blizini.

Prioritet gradske uprave je sigurnost prodavača i kupaca te što brži povratak dijela trgovaca u zatvorene prostore. Radovi na hitnoj sanaciji unutarnjeg dijela tržnice već su započeli.

- Trenutno provodimo hitnu sanaciju unutarnjeg dijela tržnice. Radovi su započeli danas i trajat će nekoliko tjedana. Nakon toga očekujem da će se, 8. prosinca, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, prodavači vratiti u unutarnji dio tržnice - izjavio je gradonačelnik Tomašević, naglasivši kako za prodavače mesnih proizvoda, koji su bili u hali, nije bilo adekvatne alternative.

Izvođač će raditi u dvije smjene kako bi se saniralo oko 2500 kvadratnih metara stropne plohe. Cilj je ukloniti svu žbuku ispod konstrukcije i tako otkloniti opasnost od daljnjeg urušavanja. Važno je napomenuti da popularni mliječni odjel ostaje otvoren i za vrijeme trajanja ovih radova.

Mnogi se pitaju kako je do ovakvog stanja došlo s obzirom na to da je gornja ploha sanirana relativno nedavno, 2015. godine. Gradonačelnik je pojasnio da je problem u loše izvedenim radovima koji nisu riješili ključni uzrok propadanja.

- Utvrđeno je da je do odvajanja i pada žbuke došlo zbog prodiranja vlage s gornje otvorene plohe, gdje su se dosad nalazile štandovske kućice. Svi se s pravom pitaju kako je to moguće, s obzirom na to da je sanacija gornje plohe provedena 2015. godine. Nažalost, ta sanacija nije riješila problem hidroizolacije, što je dovelo do sustavnog prodiranja vlage i oštećenja konstrukcije - rekao je Tomašević.

Paralelno s hitnim mjerama, Grad Zagreb pokreće i dugoročni projekt cjelovite obnove "trbuha grada", koji će 2030. godine proslaviti 100. obljetnicu postojanja. Projekt obuhvaća konstrukcijska ojačanja, konačno rješavanje problema hidroizolacije, sanaciju gornje plohe te potpuno preuređenje i opremanje hale.

Procjenjujemo da će projekt obnove koštati između 22 i 25 milijuna eura, najavio je gradonačelnik. Zbog složenih procedura javne nabave za projektiranje, ishođenja dozvola i odabira izvođača, početak samih radova na cjelovitoj obnovi očekuje se tek za otprilike godinu dana. To znači da se prodavači s vanjskih štandova još dugo neće moći vratiti na prepoznatljivu gornju plohu.

- Povratak na gornju plohu neće biti moguć sve dok cijela tržnica ne bude konstrukcijski u potpunosti ojačana - poručio je Tomašević.

Prodavači voća i povrća, koji su proteklih tjedana bili privremeno smješteni na Europskom trgu, moraju se preseliti zbog početka Adventa. Gradska uprava pronašla je, kako kažu, trajnije rješenje koje će biti bliže samoj tržnici.

- Napravili smo novi raspored poslovanja. Dio štandova bit će smješten ispred samog ulaza u Dolac, u ulici Pod zidom. Dio će biti na početku Tkalčićeve ulice, dio na Splavnici, a dio na Trgu bana Jelačića, zapadno od spomenika - objasnio je Tomašević, pokazujući kartu novog rasporeda.

Poseban režim vrijedit će za cvjećarice, čiji će se štandovi na Trgu bana Jelačića uklanjati u popodnevnim satima kako bi glavni gradski trg ostao prohodan i čist. Za trgovce kojima je potreban veći prostor, osigurana je dodatna lokacija na Trgu Petrice Kerempuha. Preseljenje s Europskog trga kreće već sutra, a ovakav će raspored vrijediti najmanje do kraja Adventa, nakon čega će se, po potrebi, dodatno prilagođavati.