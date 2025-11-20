Obavijesti

News

Komentari 1
KAKO IZBJEĆI GUŽVE

Tomašević o blokadi prometa: Ostaje regulacija oko Vjesnika, u planu i dugoročna alternativa

Piše HINA.,
Čitanje članka: 3 min
Tomašević o blokadi prometa: Ostaje regulacija oko Vjesnika, u planu i dugoročna alternativa
Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U suradnji s nadležnim ministarstvom razrađuje se projekt koji bi, ako situacija potraje, omogućio prolaz dviju traka u oba smjera južnom stranom križanja, što će zahtijevati i građevinske radove

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u četvrtak da će privremena regulacija prometa oko zgrade Vjesnik, ostati na snazi dok statičari ne isključe opasnost od urušavanja, a Grad priprema i dugoročnu prometnu alternativu u slučaju da se ograničenja produže.

Tomašević je podsjetio da je zbog sumnji u stabilnost konstrukcije zatraženo zatvaranje podvožnjaka na križanju Savske i Selske, naglasivši da je Slavonska avenija "živa kucavica grada" bez stvarne alternativne rute.

"Postoji mogućnost da ćemo početkom sljedećeg tjedna moći pustiti promet kroz podvožnjak, ako se utvrdi da nema opasnosti“, rekao je gradonačelnik na konferenciji za novinare. 

Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku
23
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

S obzirom na to da je zatvaranje izazvalo preusmjeravanje prometa i zastoje u širem području, Grad je već započeo pripreme za alternativno prometno rješenje.

U suradnji s nadležnim ministarstvom razrađuje se projekt koji bi, ako situacija potraje, omogućio prolaz dviju traka u oba smjera južnom stranom križanja, što će zahtijevati i građevinske radove. "Ne možemo si dopustiti da ovakvo stanje potraje mjesec ili dva, promet to ne može izdržati", poručio je.

DOTAKNUO SE I VJESNIKA VIDEO Tomašević: 'Započinjemo proces obnove Dolca'. Evo i kad će trgovci moći u halu tržnice
VIDEO Tomašević: 'Započinjemo proces obnove Dolca'. Evo i kad će trgovci moći u halu tržnice

Najavio je i dodatno angažiranje prometnih redara te pojačanu koordinaciju s policijom kako bi se osiguralo poštivanje tramvajskih koridora i žutih traka, budući da njihovo kršenje dodatno usporava javni prijevoz.

"Javni prijevoz mora ostati funkcionalan, a sada je sporiji nego ikad", rekao je.

Osvrnuvši se na policijsku informaciju da je uhićena jedna mlađa osoba zbog sumnje da je požar podmetnut, Tomašević je pozvao na strpljenje do okončanja istrage.

CRNO, SPALJENO, UNIŠTENO FOTO Policije trake svuda, šok na licima prolaznika: Evo kako danas izgleda zgrada Vjesnika...
FOTO Policije trake svuda, šok na licima prolaznika: Evo kako danas izgleda zgrada Vjesnika...

"Ako se potvrdi da je riječ o maloljetnicima, moramo se zapitati kako je moguće da su ušli u zgradu koja ima zaštitara i što se događa s dijelom mladih u našem društvu", izjavio je, dodajući da nadležne službe nastoje spriječiti curenje informacija kako ne bi kompromitirale istragu.

Poručio je da će Grad i dalje biti u stalnoj koordinaciji s policijom, vatrogascima i statičarima te će javnost pravodobno biti obaviještena o svim promjenama prometne regulacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Grupa mladih bila u Vjesniku prije požara? Uroš: 'Opasnost od urušavanja mala, ali postoji'
IZ MINUTE U MINUTU

Grupa mladih bila u Vjesniku prije požara? Uroš: 'Opasnost od urušavanja mala, ali postoji'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'
MALOLJETNIK SVE ISPRIČAO POLICIJI?!

'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'

Jedan mladić iz skupine navodno je u jednom trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi razbježali i napustili zgradu Vjesnika koji je nakon toga planuo
Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, dva poduzetnika: Šteta je oko dva milijuna eura
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, dva poduzetnika: Šteta je oko dva milijuna eura

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025