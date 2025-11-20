Tomašević o blokadi prometa: Ostaje regulacija oko Vjesnika, u planu i dugoročna alternativa

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u četvrtak da će privremena regulacija prometa oko zgrade Vjesnik, ostati na snazi dok statičari ne isključe opasnost od urušavanja, a Grad priprema i dugoročnu prometnu alternativu u slučaju da se ograničenja produže.

Tomašević je podsjetio da je zbog sumnji u stabilnost konstrukcije zatraženo zatvaranje podvožnjaka na križanju Savske i Selske, naglasivši da je Slavonska avenija "živa kucavica grada" bez stvarne alternativne rute.

"Postoji mogućnost da ćemo početkom sljedećeg tjedna moći pustiti promet kroz podvožnjak, ako se utvrdi da nema opasnosti“, rekao je gradonačelnik na konferenciji za novinare.

S obzirom na to da je zatvaranje izazvalo preusmjeravanje prometa i zastoje u širem području, Grad je već započeo pripreme za alternativno prometno rješenje.

U suradnji s nadležnim ministarstvom razrađuje se projekt koji bi, ako situacija potraje, omogućio prolaz dviju traka u oba smjera južnom stranom križanja, što će zahtijevati i građevinske radove. "Ne možemo si dopustiti da ovakvo stanje potraje mjesec ili dva, promet to ne može izdržati", poručio je.

Najavio je i dodatno angažiranje prometnih redara te pojačanu koordinaciju s policijom kako bi se osiguralo poštivanje tramvajskih koridora i žutih traka, budući da njihovo kršenje dodatno usporava javni prijevoz.

"Javni prijevoz mora ostati funkcionalan, a sada je sporiji nego ikad", rekao je.

Osvrnuvši se na policijsku informaciju da je uhićena jedna mlađa osoba zbog sumnje da je požar podmetnut, Tomašević je pozvao na strpljenje do okončanja istrage.

"Ako se potvrdi da je riječ o maloljetnicima, moramo se zapitati kako je moguće da su ušli u zgradu koja ima zaštitara i što se događa s dijelom mladih u našem društvu", izjavio je, dodajući da nadležne službe nastoje spriječiti curenje informacija kako ne bi kompromitirale istragu.

Poručio je da će Grad i dalje biti u stalnoj koordinaciji s policijom, vatrogascima i statičarima te će javnost pravodobno biti obaviještena o svim promjenama prometne regulacije.