VIDEO Tomašević: 'Započinjemo proces obnove Dolca'. Evo i kad će trgovci moći u halu tržnice

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održava redovnu konferenciju za medije ispred Gradske uprave. Među glavnim pitanjima našla se obnova tržnice Dolac, nova USKOK-ova akcija u kojoj je uhićen bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, Vladimir Grošić, ali i požar zgrade Vjesnika.

Tomašević je na početku podsjetio da je 28. listopada zabilježen pad dijela iverice sa stropa unutar Male tržnice.

- Odmah nakon tog događaja, podružnica Tržnice Zagreb preventivno je zatvorila halu zbog sigurnosti te naručila pregled statičara i dodatna ispitivanja gornje plohe. Važno je razumjeti da je krov unutarnjeg dijela ujedno i ploha na kojoj se nalaze vanjski štandovi, radi se o jedinstvenoj konstrukciji. Ono što su statička ispitivanja pokazala, a provjeravali smo više puta kako bismo bili potpuno sigurni, jest da konstrukcija tržnice nije sigurna za boravak trgovaca na gornjoj plohi - rekao je.

Trenutno su smješteni na Europskom trgu te je Grad morao pronaći rješenje kako bi trgovci mogli nastaviti poslovati u neposrednoj blizini Dolca koji je, kako je naglasio Tomašević, "simbol grada i najvažnija tržnica u njegovom središtu".

- To je najvažnija tržnica u centru grada, osobito u vrijeme božićnih blagdana i praznika, bilježi povećanu potražnju i potrošnju. Što se tiče obnove, provjerili smo sva rješenja i aktivirali sve ugovore koje smo mogli. Trenutno provodimo hitnu sanaciju unutarnjeg dijela tržnice. Radovi su započeli danas i trajat će nekoliko tjedana. Nakon toga očekujem da će se, 8. prosinca, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, prodavači vratiti u unutarnji dio tržnice - rekao je Tomašević.

Istaknuo je da trenutno nemaju alternativnu lokaciju jer zbog zdravstvenih i drugih propisanih standarda nismo uspjeli pronaći adekvatno zamjensko rješenje. Tomašević je dodao da će se trgovci najkasnije do 8. prosinca vratiti u unutrašnjost tržnice.

- Paralelno s tim započinjemo proces cjelovite obnove tržnice Dolac. Kada govorim o cjelovitoj obnovi, mislim na konstruktivnu obnovu, sanaciju i opremanje sve što je nužno, osobito uzimajući u obzir da će tržnica Dolac 2030. godine obilježiti 100 godina postojanja - rekao je.

Tomašević je otkrio da je cilj hitne sanacije povratak trgovaca u unutarnji dio tržnice, gdje su i ranije radili.

- Povratak na gornju plohu neće biti moguć sve dok cijela tržnica ne bude konstrukcijski u potpunosti ojačana. Moram naglasiti da je mljekarski dio cijelo vrijeme ostao u svojim prostorima. Mliječni proizvodi i dalje prodaju i prodavat će se i tijekom građevinskih radova koji će trajati do prosinca - rekao je.

Što se sanacije tiče, Tomašević je istaknuo da je potrebno ukloniti žbuku ispod stropa konstrukcije, jer ona predstavlja opasnost od pada na prodavače ili posjetitelje.

- Utvrđeno je da je do odvajanja i pada žbuke došlo zbog prodiranja vlage s gornje otvorene plohe, gdje su se dosad nalazile štandovske kućice. Svi se s pravom pitaju kako je to moguće, s obzirom na to da je sanacija gornje plohe provedena 2015. godine. Nažalost, ta sanacija nije riješila problem hidroizolacije, što je dovelo do sustavnog prodiranja vlage i oštećenja konstrukcije - rekao je.

Foto: Marta Divjak/24sata

- Izvođač koji je odabran za početak radova radit će u dvije smjene. Kao što sam rekao, radi se o otprilike 500 kvadrata stropne plohe koju je potrebno sanirati. Prema procjenama kojima trenutačno raspolažemo, do 8. prosinca očekujemo povratak trgovaca u unutarnji dio tržnice. Smatramo da je to posebno važno upravo zbog nadolazećih blagdana, kada je potrošnja najveća.

Što se tiče smještaja trgovaca s otvorene plohe dakle onih koji prodaju proizvode na štandovima radimo na rješenju kako bismo im omogućili nastavak rada u neposrednoj blizini tržnice… - rekao je Tomašević.

Podsjetio je da su proteklih tjedana trgovci s otvorene plohe bili privremeno premješteni na Europski trg. Međutim, ondje ne mogu ostati zbog početka adventa, jer je ta lokacija dodijeljena koncesionaru, odnosno organizatoru manifestacije.

- Zato smo morali pronaći trajnije rješenje koje neće ovisiti o tome što se na Europskom trgu događa i koje će biti bliže samoj tržnici Dolac, kako bi kupcima bilo jednostavno snalaziti se. Napravili smo novi raspored poslovanja, a trenutno traju razgovori uprave tržnice s prodavačima. Prema tom rasporedu, štandovi će biti premješteni na obližnje lokacije - rekao je.

Dio štandova bit će smješten ispred samog ulaza u Dolac, u Pod Zidom ulici. Istočni dio označen zelenom bojom predviđen je za štandove, dok prostor za dostavu i prostor za kontejnere moraju ostati slobodni, budući da će se paralelno izvoditi radovi na sanaciji unutarnjeg dijela tržnice, kako bismo što prije omogućili povratak prodavača unutra.

- Dio štandova bit će postavljen na početku Tkalčićeve ulice, dio na Splavnici, a dio na Trgu Bana Jelačića, zapadno od Splavnice. Na prostoru Trga Bana Jelačića bit će isključivo cvjećari - kućice u kojima se prodaje cvijeće. One će se nakon podnevnih sati uklanjati, kako bi trg poslijepodne ostao čist, a naravno, prostor će se čistiti nakon svake smjene. I tako će biti bar do kraja Adventa - rekao je Tomašević.

Zagrebačkog gradonačelnika upitali su o smjeni bivšeg ravnatelja Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, Vladimira Grošića.

- Što se tiče njegova radnog mjesta, doista nemam detaljnu informaciju. Međutim, podsjetit ću kako se cijeli postupak odvijao. Nisam imao nikakvu informaciju da postoji istraga USKOK-a prije nego što je Grad podnio prijavu DORH-u, temeljem saznanja o mogućim nepravilnostima u poslovanju bolnice. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu, na moj zahtjev, proveo je nadzor postupaka javne nabave nakon što su se pojavile određene sumnje u samom resornom uredu – dakle, u Gradskom uredu za zdravstvo. To je izvješće pokazalo kako postoje osnovane sumnje na nepravilnosti u javnoj nabavi, konkretno u cjepkanju nabave.

Izvješće je zatim proslijeđeno Upravnom vijeću bolnice. Upravnom vijeću, sukladno zakonu, zatražilo je od ravnatelja Grošića da se očituje o navodima. Dobio je rok od tri dana. Nakon što se očitovao, Upravnom vijeću ga je, u zakonskom roku, smijenilo. Paralelno s time, iz Ureda gradonačelnika proslijedili smo svoja saznanja i cijelo izvješće DORH-u. Pretpostavljamo da se istraga koju sada provodi USKOK temelji upravo na tim navodima. Od podnošenja prijave prošla su tri tjedna - rekao je Tomašević.

Naravno, postoji pretpostavka nevinosti, rekao je Tomašević.

- Međutim, jasno je da svaki puta kada uočimo bilo kakve sumnje, kontrolni urednik provodi potrebnu provjeru. Ako smatra da postoji osnovana sumnja na povredu propisa ili govor mržnje, slučaj se prosljeđuje nadležnim državnim institucijama - rekao je.

Tomašević se potom osvrnuo na kaos u prometu koji je nastao nakon požara Vjesnika. Odgovarao je na pitanja razmišlja li Grad o dugoročnoj regulaciji prometa i koliko je situacija opasna za samu zgradu Vjesnika.

- Što se tiče statike zgrade, to nije u našoj nadležnosti – nadležna tijela utvrđuju stanje. Od nas je traženo da se ne pusti promet kroz podvožnjak na križanju Savske i Selske ulice. Slavonska avenija, kao glavna prometnica grada, nema alternativni put i podvožnjak je izgrađen upravo kako bi poboljšao protočnost između Istoka, Zapada i središnjeg dijela grada, uzimajući u obzir važnost križanja Savske ulice za sjevernu prometnu komunikaciju - rekao je.

S obzirom na sumnje u statiku zgrade, postoji mogućnost da će, kada zgrada “ohladi” i statičari utvrde da je statika sigurna, promet kroz podvožnjak biti dopušten početkom sljedećeg tjedna, kazao je zagrebački gradonačelnik. No, kaže, s obzirom na situaciju nisu u mogućnosti čekati.

- Čim sam se utorak vratio iz Vukovara, organiziran je hitni sastanak s gradskim uredima za promet, policijom i glavnim nadzornikom te statičarima, kako bi se procijenile posljedice zatvaranja podvožnjaka i osigurao siguran promet. Bavimo se alternativom. Frontnim alternativom. Suradjujemo tu s resornim ministarstvom. I u slučaju da ovo potraje, ići ćemo u građevinske radove, u kojima ćemo omogućiti propustnost iz smjera istoka i zapada, koristit će sjevernu stranu križanja, ali o tom ajmo reći da, kada riješimo sve ove pravne stvari, što bi trebalo biti vjerojat sutra, onda bi to i predstavili javnosti, i nadam se da na to neće trebati. Jasno da je potrebno i neki broj dana da izvršimo te građevinske radove, ali ne možemo imati situaciju da mjesec, dana, dva, bude ovako situacija, to grad apsolutno ne može izdržati. Tako da sada radimo na toj alternativi, a nadam se da nam neće trebati - rekao je.

Dodao je da su angažirani svi raspoloživi prometni redari.

- Govorimo sada o problemu preljeva prometa i da pojasnim, ne koristim metaforu, već stvarni prometni problem. Cilj nam je spriječiti da se problem prelije na okolne kvartove. Najveći izazov je na zapadnom dijelu grada, posebno ujutro, kada ljudi putuju prema istoku, prema centru. U tom smislu nastavit ćemo pojačano angažirati prometne redare te koordinirati s policijom kako bi javni prijevoz što manje patio. Naime, trenutačno se sve češće krši tramvajski koridor i označena žuta traka, što onemogućuje javni prijevoz da funkcionira kao alternativa ovakvim situacijama. To ne možemo dopustiti, pa ćemo u suradnji s policijom poduzeti sve potrebne mjere kako bi se promet uredno odvijao - rekao je Tomašević.

Upitan o uhićenju mlađe osobe koja se dovodi u vezu s požarom u Vjesniku, zagrebački gradonačelnik je rekao da "treba pričekati da istraga završi".

- Ako se mogu vratiti na temu izvješća kontrolnog ureda prošlog tjedna smo imali sjednicu Gradske skupštine, gdje je postavljeno pitanje izvješća kontrolnog ureda i smjene ravnatelja bolnica Bonci i Sveti Ivan. Zastupnici su tražili da dobiju izvješće, no rekli smo da to nije moguće jer bi njegovo objavljivanje u ovom trenutku moglo kompromitirati istragu DORH-a.

Slično je i u slučaju nebodera policija provodi istražne radnje i nastoji da informacije ne izlaze u javnost kako ne bi kompromitirale istragu. Prvo pitanje je kako je netko uopće ušao u zgradu koja ima zaštitara. Drugo, treba utvrditi radi li se zaista o maloljetniku koji je namjerno izazvao požar. Na svu sreću, nije bilo ljudskih žrtava, ali požar u zgradi koja je simbol Zagreba stvara velike probleme.

Ovo nas sve u društvu treba potaknuti na ozbiljno promišljanje o mladima i njihovim postupcima. Ne želimo generalizirati, ali svi zajedno trebamo raditi na prevenciji i suradnji kako bi se ovakve situacije ubuduće izbjegle - rekao je.