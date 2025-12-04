Obavijesti

Evo kakvo je stanje u prometu kod Vjesnika jutros: Veća gužva je i na zagrebačkoj obilaznici

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Google Maps

Iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i zbog najavljene susnježice i snijega u gorju ne kreću na put bez zimske opreme

Od ranog jutra u četvrtak bilježe se gužve sa zapadnog dijela Zagreba u smjeru Vjesnika, gdje zbog posebne regulacije i suženih traka dolazi do zastoja. Gužve se stvaraju i na Horvaćanskoj i Selskoj, kao i na Jadranskom mostu.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, gdje su mogući i kraći zastoji, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka i Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča.

Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje zbog veće gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te u zoni radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka.

Iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i zbog najavljene susnježice i snijega u gorju ne kreću na put bez zimske opreme.

Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju iz HAK-a upozoravaju na moguće odrone.

