PROGNOZA

Evo kakvo nas vrijeme čeka

Piše Veronika Miloševski,
Evo kakvo nas vrijeme čeka
Foto: Pixsell/DHMZ

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti kretat će se između 8 i 12 °C, dok će se na Jadranu penjati od 12 do 15 °C

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, koja će biti češća na Jadranu. Mjestimice može pasti malo kiše, dok je u najvišim predjelima moguće i malo snijega.

U jutarnjim satima u kopnenim krajevima mjestimično će se zadržavati magla, što može smanjiti vidljivost i otežati promet, pa se vozačima preporučuje dodatni oprez. Vjetar će u većem dijelu zemlje biti slab, dok će na Jadranu u večernjim satima zapuhati umjereno jugo, što može donijeti postupnu promjenu vremenskih prilika uz obalu.

Temperature će biti relativno blage za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti kretat će se između 8 i 12 °C, dok će se na Jadranu penjati od 12 do 15 °C. U Zagrebu se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost slabe kiše i jutarnje magle, a dnevna temperatura oko 10 °C. Na Sljemenu će biti osjetno hladnije, s temperaturama između 5 i 7 °C.

Iako sunčana razdoblja i ugodne temperature pružaju kratki predah od zimskih uvjeta, povremene oborine i magla podsjećaju da zima još uvijek traje. Građanima se savjetuje da redovito prate vremensku prognozu i prilagode svoje aktivnosti aktualnim uvjetima.

