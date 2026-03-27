ORKANSKI VJETAR

Evo koliko su vatrogasci imali intervencija zbog oluje

Piše Veronika Miloševski,
Evo koliko su vatrogasci imali intervencija zbog oluje
Foto: čitatelj/24sata

Državni hidrometeorološkog zavod objavio je upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima. S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu.

Jako nevrijeme koje je 26. siječnja pogodilo gotovo cijelu Hrvatsku izazvalo je velike probleme u prometu, prvenstveno zbog srušenih stabala na prometnice i vozila te oštećenih objekata. Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7:00 sati 26. ožujka do 7:00 sati 27. ožujka na području Republike Hrvatske zabilježeno je 900 vatrogasnih intervencija na kojima su kumulativno sudjelovale 954 vatrogasne organizacija s ukupno 2808 vatrogasaca i 958 vatrogasnih vozila.

157
Foto: Čitatelj 24sata

Prema pristiglim podacima o intervencijama povezanima s nevremenom, broj do sada zabilježenih intervencija po županijama je: 
Grad Zagreb - 300 intervencija, angažirano 1150 vatrogasaca, 350 vozila
Zagrebačka županija - 260 intervencija, angažirano 720 vatrogasaca, 280 vozila
Sisačko-moslavačka - 20 intervencija, angažirano 55 vatrogasaca, 25 vozila
Međimurska županija - 25 intervencija, angažirano 142 vatrogasaca, 38 vozila
Koprivničko-križevačka - 30 intervencija, angažirano 70 vatrogasaca, 30 vozila
Varaždinska županija - 30 intervencija, angažirano 100 vatrogasaca, 40 vozila
Karlovačka županija - 30 intervencija, angažirano 90 vatrogasaca, 32 vozila
Krapinsko-zagorska županija - 50 intervencija, angažirano 200 vatrogasaca, 66 vozila
Istarska županija - 30 intervencija, angažirano 70 vatrogasaca, 40 vozila
Primorsko-goranska županija - 60 intervencija, angažirano 180 vatrogasaca, 70 vozila

Apel zagrebačkih vatrogasaca: 'Zovite nas samo ako je stvarno bitno, ne stignemo sve odraditi'

Vatrogasci su intervenirali i na prometnoj nesreći u željezničkom prometu u mjestu Budančevica (Kloštar Podravski) za koju je JVP Đurđevac (Koprivničko-križevačka županija) zaprimio dojavu dana 26. ožujka u 18:01. Zbog olujnog nevremena, na pruzi Kloštar Podravski-Bjelovar između Kloštra Podravskog i Sirove Katalene palo je stablo preko pruge na koje je naletio vlak iz pravca Bjelovara te je prednji vagon izletio iz tračnica. Uslijed nesreće dvije osobe su lakše ozlijeđene, a HMP je zbrinula iste. Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz JVP Đurđevac i DVD-a Kloštar Podravski. Intervencija vatrogasaca je završila u 19:57 sati.

Nastava otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, i fakulteti pozivaju na online nastavu

- Naši vatrogasci u navedenim županijama su i dalje na terenu te saniraju posljedice nevremena. Očekujemo da će se intervencije nastaviti tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana -  rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pozvao građane na dodatan oprez do smirivanja vremenskih uvjeta.

