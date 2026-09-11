Evo kome se javiti za pomoć: 'Roditelji, razgovarajte s djecom i emocije ne gurajte pod tepih'

Stručnjaci nakon napada u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu upozoravaju da je nakon traumatičnog događaja važno razgovarati s djecom i mladima, pratiti njihove reakcije i pružiti im podršku. U petak ujutro učenik je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole, a svima kojima je potrebna pomoć dostupni su krizni timovi i stručne službe.

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Ured pravobranitelja za djecu izrazio je u petak iskreno žaljenje i veliku zabrinutost nakon vijesti o nasilnom događaju u srednjoj školi u Zagrebu, ozlijeđenima je zaželio brz oporavak, ključnim ocijenivši osiguranje pomoći i podrške učenicima i djelatnicima škole.

- U ovim trenucima pružamo institucionalnu i ljudsku blizinu svim učenicima, djelatnicima škole, njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici koja je potresena ovom situacijom - navodi Ured pravobranitelja za djecu. Ključno je, ističu, osigurati pomoć i podršku učenicima i djelatnicima škole. Prema javno dostupnim informacijama krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih već je upućen u školu.

Iz Ureda pravobranitelja za djecu apeliraju na stručne službe da sve raspoložive resurse stave na raspolaganje odgojno-obrazovnom sustavu i djeci pruže sigurnost. Predlažu da se otvore telefonske linije pomoći i podrške svima koji osjećaju potrebu za psihološku ili emocionalnu podršku i pomoć, ne samo na području Zagreba, već diljem Hrvatske.

- S djecom je potrebno razgovarati, dopustiti im da izraze i dožive emocije, iskažu zabrinutost ili strahove koje sada osjećaju. Važno je da osjete blizinu i podršku odraslih osoba - roditelja, baka, djedova, učitelja, nastavnika i svih koji o njima skrbe - navode iz Ureda.

Ured pravobranitelja za djecu ponovno ističe da je važno kako reagiramo na svako nasilje, a svako nasilje, napominju, treba javno, jasno i nedvojbeno osuditi, a pri tom voditi računa o pravima djece.

- Djeci koja su doživjela nasilje, njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici treba pružiti podršku. Djeci koja sudjeluju u nasilju treba pomoći da prihvate vlastitu odgovornost, da se suoče s posljedicama odnosno sankcijama i da mijenjaju obrasce ponašanja - upozorava Ured pravobranitelja za djecu.

Ističu i kako je važno ne okretati glavu – djeca prate što se događa u njihovom okruženju i uče iz ponašanja odraslih. Ključno je raditi s djecom i njihovim roditeljima, biti prisutan u zajednici i osigurati podršku kroz programe u čijoj će pripremi, izradi i provedbi sudjelovati različiti profili stručnjaka. Prevencija se gradi postupno i mora biti kontinuirana, naglašavaju.

Dr. Pavić Šimetin: 'Ne gurajte emocije pod tepih'

- Najvažnija je obiteljska potpora. Moramo znati da su reakcije različite i da trebamo osluškivati djecu i pomagati im. Uvijek se javljaju tuga, ljutnja i osjećaj straha - rekla je Ivana Pavić Šimetin, nacionalna koordinatorica kriznih timova.

Roditeljima je poručila da s djecom razgovaraju o onome što osjećaju i da emocije ne guraju pod tepih. Važno je djeci dopustiti da izraze tugu i strah, ali i biti uz njih te im pružiti osjećaj sigurnosti.

Istaknula je da "nasilje nikada nije rješenje".

- To škole uče učenike, to se uči i u vrtiću. To su stvari koje i ovaj put možemo preporučiti i molimo roditelje da o tome razgovaraju sa svojom djecom. Ne smije se nasiljem ići na nasilje jer se onda pretvaramo u društvo mržnje i nasilja.

Ako osjetiš da se ne možeš samostalno nositi sa situacijom, za pomoć se možeš obratiti stručnjacima.

Hrabri telefon

Hrabri telefon dostupan je radnim danom od 9 do 20 sati.

Hrabri telefon za djecu: 116 111

Hrabri telefon za odrasle: 0800 0800

Gdje potražiti pomoć u Zagrebu?

Djeca, mladi, roditelji i skrbnici, stručnjaci te drugi građani za pomoć se mogu obratiti i gradskim zdravstvenim ustanovama, bez uputnice.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Telefon: 01/4696-162

Centar za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb – Istok

Heinzelova 62a

Telefon: 01/6468-333

E-mail: info@czm.hr

Centar za mentalno zdravlje u zajednici Doma zdravlja Zagreb – Zapad

Baštijanova 52

Telefon: 01/3667-546

E-mail: czmz-bastijanova@dzz-zapad.hr

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Đorđićeva 26

Telefon: 01/6471-940

E-mail: narucivanje@poliklinika-djeca.hr

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

Hitna ambulanta: 01/4862-503 i 01/4862-511