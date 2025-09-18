Evo što je Jimmy Kimmel rekao o Trumpu i Kirku zbog čega su mu otkazali popularnu emisiju

Disneyjeva televizijska mreža ABC donijela je odluku o suspendiranju popularne emisije Jimmy Kimmel Live! nakon što je voditelj Jimmy Kimmel dao kontroverzne komentare o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Ova dramatična odluka, donesena 17. rujna 2025., potresla je Hollywood i pokrenula žestoke rasprave o slobodi govora i političkoj cenzuri u Americi.

Pokretanje videa... 00:42 Trumpova izjava koju je zabilježio Jimmy Kimmel o ubojstvu Charlieja Kirka | Video: 24sata/reuters

Charlie Kirk, 31-godišnji konzervativni aktivist i suosnivač organizacije Turning Point USA, ubijen je 10. rujna hicem u vrat dok je govorio pred publikom na kampusu Utah Valley University u Oremu, Utah. Kirk je u tom trenutku bio na svom American Comeback Touru, seriji govora i debata koje je organizirala njegova konzervativna organizacija.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Dok je razgovarao s članom publike o masovnim pucnjavama u Sjedinjenim Državama, pucanj je opaljen s krova zgrade. Istrage su brzo pokazale da je napad bio politički motiviran. Tyler James Robinson, 22-godišnji osumnjičenik, uhićen je 12. rujna nakon što ga je vlastita obitelj prijavila vlastima.

'Ovako četverogodišnjak žali za zlatnom ribom'

Tri dana nakon Kirkova ubojstva, Jimmy Kimmel osvrnuo se na tragediju u svom uvodnom monologu. Njegove riječi, koje su kasnije dovele do suspenzije emisije, bile su oštra kritika načina na koji su Trump i njegovi pristaše reagirali na ubojstvo.

- Dosegnuli smo nove dubine tijekom vikenda s MAGA bandom koja očajnički pokušava karakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim jednog od njih i čini sve što može da izvuče političke poene iz toga - rekao je.

89th Academy Awards - Oscars Awards Show | Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kimmel je također kritizirao Trumpovu reakciju na smrt čovjeka kojeg je nazivao prijateljem. Prikazao je snimke na kojima Trump govori o izgradnji dvorane u Bijeloj kući dok prima izraze sućuti zbog Kirkove smrti.

- Da, u četvrtoj je fazi tugovanja – gradnja. Ovo nije način na koji odrasla osoba tuguje za ubojstvom nekoga koga je nazivao prijateljem. Ovako četverogodišnjak žali za zlatnom ribom - rekao je Kimmel sarkastično.

'Uvredljivo i bezosjećajno!'

Kimmelovi komentari nisu prošli nezapaženo na najvišim razinama vlasti. Brendan Carr, predsjednik Federalne komisije za komunikacije (FCC) i Trumpov imenovanik, brzo je reagirao na Kimmelove izjave. Carr je nazvao njegove komentare "bolesnima" i najavio da bi FCC mogao poduzeti mjere protiv ABC-ja.

Presudan čimbenik u konačnoj odluci ABC-ja vjerojatno je bila najava Nexstar Media Groupa, najvećeg vlasnika lokalnih televizijskih postaja u SAD-u i matične tvrtke KTLA-e. Nexstar je objavio da će povući Kimmelovu emisiju "u doglednoj budućnosti" sa svojih ABC-ovih podružnica.

Foto: Annabelle Gordon

- Kimmelovi komentari o smrti g. Kirka uvredljivi su i bezosjećajni u kritičnom trenutku našeg nacionalnog političkog diskursa i ne vjerujemo da odražavaju spektar mišljenja, pogleda ili vrijednosti lokalnih zajednica u kojima djelujemo - rekao je Andrew Alford, predsjednik emitivne divizije Nexstara.

ABC-jeva reakcija bila je iznimno brza i odlučna.

- Jimmy Kimmel Live bit će prekinut do daljnjega - izjavio je glasnogovornik ABC-ja za CBS News. Mreža nije pružila dodatne detalje o tome hoće li se emisija ikada vratiti niti kada bi se to moglo dogoditi. Emisija Jimmy Kimmel Live! bila je temelj ABC-jeve kasnonoćne ponude od 2004. godine. Kimmelov ugovor istječe u svibnju 2026., što čini budućnost emisije još neizvjesnijom.

'Ovo je prijetnja slobodi govora'

Reakcije na suspenziju Kimmelove emisije bile su oštro podijeljene duž političkih linija. Donald Trump pozdravio je odluku ABC-ja na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Poručio je da su to "odlične vijesti za Ameriku" te čestitao ABC-ju što je "konačno imao hrabrosti učiniti ono što se moralo učiniti". Dodao je i da su voditelji na NBC-ju sljedeći na redu.

S druge strane, Gavin Newsom, guverner Kalifornije, nazvao je potez prijetnjom slobodi govora.

- Kupovanje i kontroliranje medijskih platformi, otpuštanje komentatora, otkazivanje emisija – to nisu slučajnosti. To je koordinirano i opasno. GOP ne vjeruje u slobodu govora. Cenzuriraju vas u realnom vremenu - napisao je Newsom na X-u.

Michael Cohen, glavni pravni analitičar NBC 10-a, istaknuo je da se komičarskom govoru obično daje značajna količina slobode.

- Bojim se da će posljedice vjerojatno ohladiti prava ljudi na slobodu govora. Ljudi će puno češće razmisliti prije nego što naprave bezosjećajan vic ili komentar koji im sada može koštati posla - rekao je.

Stručnjaci za Prvi amandman zabrinuti su zbog presedana koji ovaj slučaj postavlja. Iako, tehnički gledano, vlada nije izravno cenzurirala Kimmela, pritisak FCC-ja na mrežu može se smatrati oblikom neizravne cenzure. Ovo je posebno problematično jer se radi o političkom komentaru, koji uživa najjaču zaštitu pod Prvim amandmanom.

Foto: Daniel Cole

Činjenica da je FCC, vladino regulatorno tijelo, prijetilo "mjerama" protiv medijske tvrtke zbog sadržaja njezine emisije predstavlja zabrinjavajući razvoj za slobodu medija u Americi. To je osobito značajno jer se događa u kontekstu širih napada na medije tijekom druge Trumpove administracije.

Suspenzija Kimmelove emisije poslala je jasan signal kroz Hollywood o tome što se smatra prihvatljivim u trenutačnom političkom klimatu. Ostali kasnonoćni voditelji sada se suočavaju s pitanjem kako obrađivati politički osjetljive teme bez rizika od sličnih posljedica.

Foto: David Swanson

Industrija zabave, koja je tradicionalno bila bastion liberalnih vrijednosti, sada se suočava s novom realnošću u kojoj politički komentari mogu imati ozbiljne poslovne posljedice. To je posebno važno za kasnonoćne emisije, koje su povijesno bile platforma za političku satiru i kritiku. Otkazivanje emisije događa se u kontekstu rastućeg političkog nasilja u Americi i povećane polarizacije oko medijskog izvještavanja. Kirkovo ubojstvo bilo je jedna od najšokantnijih epizoda političkog nasilja u novije vrijeme, a reakcije na njega pokazale su koliko je američka javnost podijeljena.