Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Uskok je došao po glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića (HDZ) i još troje, među kojima je i Mikulićev kum i dugogodišnji načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva Dragan Krasić. Za njih je u četvrtak izdan uhidbeni nalog. Uz njih se tereti još dvije osobe, a neslužbeno smo doznali da se terete za primanje i davanje mita. Ovaj slučaj je indirektno povezan s ovogodišnjim uhićenjima za zakapanje opasnog otpada u kojem su prvoosumnjičeni bračni par Monika i Josip Šincek.

Kako smo neslužbeno doznali, da je za njega izdan uhidbeni nalog, Mikulić je saznao nakon ekskluzivne objave 24sata i bio je potpuno šokiran.

Inače, uhićeni Josip Šincek, osumnjičen da je ilegalno uvezao i deponirao 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada u silos PPK Velebit u Gospiću, na sudu je teretio upravo sad smijenjenoga glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića! I to da ga je tražio pola milijuna eura mita, a on taj novac nije imao. Ovo svjedočenje je bilo inicijalna sumnja da se Mikulića i ostale stavi pod mjere, a onda su navodno sami sebe inkriminirali. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o mitu u sektoru rudarstva, a navodno sve za mito oko kamenoloma u Zagorju.

Mikulić je prije izražene političke karijere bio u sektoru rudarstva, a nadređeni mu je bio upravo njegov kum i prijatelj Dragan Krasić. Još tad, 15 godina se pisalo o sumnjama za pogodovanja i mito između dvojca koji je koristio svoj položaj. Imali su tad i tvrtku, a pokojni novinar Denis Kuljiš je pisao da su radili i elaborate koji su bili nužni za rudarske koncesije, koje je onda Krasić odobravao. Nikad nakon toga nije bilo posljedica.

Uhićenje Mikulića je i veliki politički udarac za HDZ. Njega se puno puta u kuloarima povezivalo s mitom, ali nikad nije bilo konkretnih dokaza niti je otvorena istraga. Mikulić je bio jedan od najutjecajnijih HDZ-ovaca blizak bivšem zamjeniku predsjednika HDZ-a Milijanu Brkiću.

Vodio je i zagrebački HDZ čvrstom rukom i na njegovo čelo je došao u vrijeme Tomislava Karamarka. Mikulić je bio i na čelu zagrebačke gradske Skupštine jer je HDZ i u vrijeme Karamarka, a kasnije i za Plenkovića - bio u koaliciji s Milanom Bandićem. Kad je na čelo HDZ-a došao Andrej Plenković, Mikulić nije bio u njegovu bliskom krugu jer je pripadao desnoj struji. Plenković je pokušavao preuzeti i postaviti svoje ljude na čelo HDZ-a u Zagrebu, ali to nije išlo dok je Mikulić držao konce u svojim rukama. I onda su prije sedam godina sklopili pakt i dogovor: Mikulić će postati glavni državni inspektor, a zauzvrat se više neće petljati u politiku. I tako je i bilo: Mikulić je početkom 2019. imenovan za glavnog državnog inspektora i od tada se nije ni za što kandidirao niti aktivno sudjelovao u politici. Ali to puno govori o načinu na koji HDZ imenuje čelne ljude institucija.

Golema moć u rukama

Mikulićeva moć je možda u rangu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, a možda čak i veća. Jer prije nego što je imenovan na tu funkciju, svi inspektorati koji su bili razasuti po raznim ministarstvima stavljeni su u jedno tijelo, na čelu kojega je bio Mikulić. Praktički kontrolira sve: od hrane, trgovine, veterine i zdravlja životinja, zaštite na radu, radnih odnosa, bespravne gradnje, ugostiteljstva, pa do sanitarnih uvjeta i stanja opreme u gospodarstvu. Ukratko, teško je naći segment života u hrvatskom gospodarstvu koji nije bio pod njim. A Mikulić je bio iznimno ambiciozan i jako su ga ljutile kritike. Jedna od onih koja ga je najviše pogodila je izjava pokojnog bivšega glavnog državnog inspektora Branka Jordanića, koji nam je svojevremeno rekao da mu Mikulić ne bi mogao biti ni vozač.

I kao predsjednik Skupštine bio je pod kuloarskim optužbama za mito. I neki ugostitelji su pričali da se moralo dati da bi bolje prošli. I u građenju je bilo priča o dvostrukim kriterijima kome se ruši, a kome ne. Ali Mikulić je sve to odbijao kao notorne laži, a nikakve istrage nisu pokrenute.

- Barem je sve to lagano provjerljivo. Imaju institucije, ima moja imovina, moji računi, sve je lako provjerljivo. Zar mislite da bih ja bio na ovome mjestu da su to istine? To su sve laži kojima me žele ocrniti oni kojima sam se zamjerio, a zamjerio sam se mnogima jer sam samo beskompromisno radio svoj posao i prema svima postupao isto - samo prema zakonu - rekao nam je nedavno Mikulić kad smo ga sreli i pitali za teške optužbe.

Često je bio prozivan i za nepotizam. Primjerice, pisali smo kako je sad već bivša supruga dobila posao u državnoj tvrtki Pružne građevine koju vodi HDZ-ovac i bliski suradnik Mikulića. I to tako što je samoinicijativno poslala molbu i odmah su je uzeli za rukovodeći položaj. Pisali smo i kako je njemu bliska HDZ-ovka Ena Ercegovac rapidno napredovala u Gradskoj plinari kad su je vodili HDZ-ovi kadrovi, koje je u dogovoru s Bandićem instalirao upravo Mikulić. Ercegovac i Mikulić navodno nisu više u dobrim odnosima.

Zavidna kolekcija oružja

Mikulić je i na prve funkcije došao kao bogati čovjek. Posljednja imovinska kartica otkriva da se dio imovine ipak znatno smanjio nakon razvoda od supruge s kojom je godinama živio u Dubravi. Prema podacima iz imovinske kartice, ima mjesečnu plaću od 4258 eura. Posjeduje kuću s okućnicom u Malinskoj od 867 kvadrata, koju je stekao nasljedstvom, a procijenio ju je na 411.440 eura.

Vlasnik je motocikla Piaggio Beverly vrijednog 4870,93 eura. U imovinskoj kartici, kao strastveni lovac, stavio je pozamašan popis vatrenog oružja pa tako posjeduje pištolj Bernardelli od 66 eura, lovačku pušku Crvena zastava od 398 eura, lovačku pušku Blaser vrijednu 6886,99 eura, lovačku pušku Anschutz vrijednu 464,53 eura, lovačku pušku Crvena zastava, koju je procijenio na 398,17 eura, lovački revolver Rossi vrijedan 159,27 eura, lovačku pušku Benelli od 530,89 eura, lovački pištolj od 199,08 eura, lovačku pušku Blaser od 1000 eura, lovačku pušku Blaser R-8 od 2100 eura i lovački izvlakač od 600 eura. Mikulić ima i 23 dionice u tvrtki Dalekovod d.d., a vrijednost jedne te dionice procijenjena je na 222,97 eura. Glavni državni inspektor je i nasljedstvom uspio uštedjeti 1300 eura.

Mikulić je rođen u Zagrebu 1969. godine, diplomirao je 1994. geotehniku na Rudarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2006. i doktorirao. Mikulić je član HDZ-a od devedesetih godina prošlog stoljeća te je obavljao više različitih funkcija u zagrebačkom HDZ-u, sve dok u vrijeme Karamarkova vođenja stranke 2012. godine nije isplivao do pozicije predsjednika Gradskog odbora HDZ-a u Zagrebu. On je 2006. imenovan predsjednikom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje sive ekonomije. Bio je i predsjednik Nadzornog odbora HŽ Infrastrukture i HŽ Carga.