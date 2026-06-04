Evo što su Vučićevi batinaši planirali izvesti u Crnoj Gori i tko su putnici s 'crne liste'

Skupina od gotovo 90 srbijanskih državljana, kojoj je u srijedu zabranjen ulazak u Crnu Goru, imala je pomno razrađen plan, organizirati niz lažnih "spontanih" skupova podrške predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću tijekom njegova boravka u Tivtu. Cilj ove operacije, izvedene uoči održavanja Summita EU - Zapadni Balkan, bio je stvoriti lažni dojam u javnosti da Vučić uživa snažnu potporu među građanima Crne Gore, i to pred očima najviših europskih dužnosnika, piše Nova.rs.

Čarter let kojim su stigli vraćen je za Beograd, a na popisu putnika našla su se imena osoba s teškim kriminalnim dosjeima, od osuđenika za pokušaj ubojstva do notornih stranačkih batinaša.

Plan je navodno podrazumijevao pojavljivanje na više lokacija u Tivtu i okolici, isticanje transparenata i organiziranje bakljada. Svi ti elementi trebali su ostaviti dojam autentičnog i spontanog iskazivanja podrške srbijanskom predsjedniku. Kod putnika su, prilikom kontrole na tivatskom aerodromu, pronađeni upravo takvi rekviziti: transparenti s natpisom "Srbija pobeđuje", uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorska radio-stanica.

Foto: Vijesti.me

Čarter let zrakoplovne tvrtke Air Serbia zakupila je turistička agencija "Happy travel" iz Bijeljine, a na parkiralištu zračne luke grupu su čekala i dva autobusa srbijanskih registarskih oznaka, koji su odmah zaplijenjeni. Crnogorske sigurnosne službe procijenile su da je skupina stigla kao prethodnica Vučićevoj delegaciji te da predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti, zbog čega im je ulazak promptno zabranjen.

Tko su putnici s "crne liste"?

Popis putnika, koji su objavili crnogorski mediji, otkriva da se među njima nalazi niz osoba koje su godinama poznate srbijanskoj javnosti zbog nasilnih incidenata i navodnih veza s vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS). Oporbeni mediji i aktivisti već ih godinama povezuju s poslovima koje opisuju kao "specijalne zadatke" za režim. Prema tim tvrdnjama, sudjelovali su u osiguravanju stranačkih prostorija, obračunima s prosvjednicima te zastrašivanju političkih protivnika, osobito na sportskim događajima.

Foto: Vijesti.me

Među deportiranima se nalazi Dalibor Stanojević, poznat pod nadimkom Boske. Riječ je o zaštitaru s beogradskih splavova koji je postao poznat nakon što je tijekom studentskih prosvjeda snimljen kako metalnom sajlom nasrće na okupljene građane. Mediji su ga prozvali i "čuvarom srednjeg prsta" jer je bio zadužen za čuvanje provokativnih transparenata s crvenim srednjim prstom, postavljenih kao odgovor vlasti na prosvjede.

Na istom letu bio je i Jovan Kecman zvani Coje, bivši vođa navijačke skupine "Korida", pravomoćno osuđen za pokušaj ubojstva bivšeg policajca Dalibora Bogdanovića Boće 2014. godine. Kecman je također viđen kako čuva prostorije SNS-a u Novom Sadu tijekom građanskih okupljanja. Ulazak je zabranjen i Aleksandru Jankoviću, poznatijem kao Aca Hari, za kojeg se pisalo da je na Eurobasketu u Rigi imao zadatak fizički disciplinirati navijače koji su na tribinama izražavali nezadovoljstvo vlašću.

Foto: Vijesti.me

Na letu se našao i bivši MMA borac Bojan Mihajlović iz Odžaka, evidentiran zbog brojnih tučnjava, kao i Nemanja Naraci, službenik MUP-a Zemun, kojem se sudi jer je tijekom prosvjeda "Zastani Srbijo" u Novom Sadu automobilom marke Porsche prošao kroz masu, a potom se vratio kako bi se fizički obračunao s prosvjednicima. Posebno se ističe ime Stefana Kojovića, optuženog da je tijekom prosvjeda bejzbolskom palicom studentici slomio čeljust. Predsjednik Vučić ga je tada navodno nazvao "junakom". Među putnicima su bili i bodybuilderi, kickboksači, nogometni menadžeri te Vladan Virijević, poznat kao "užički preletač", koji je nakon prelaska u SNS nagrađen pozicijom državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede.

Visoki rizik u Crnoj Gori

Do incidenta je došlo tek dan prije početka summita koji je u Tivat doveo europsku političku elitu, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merza, talijansku premijerku Giorgiju Meloni te čelnike Europske komisije i Vijeća, Ursulu von der Leyen i Antónia Costu. Crnogorske vlasti podigle su mjere sigurnosti na najvišu razinu. Angažirali su više od 1500 policajaca. Crnogorski premijer Milojko Spajić izjavio je u parlamentu kako je njegova zemlja "meta zlonamjernih namjera" te da se suočava s "mješavinom vanjskopolitičkih čimbenika i organiziranih kriminalnih skupina koje zajednički djeluju protiv europskog puta zemlje".

Foto: Vijesti.me

Srpska Sigurnosno-informativna agencija (BIA) službeno je savjetovala predsjedniku Vučiću da ne putuje u Crnu Goru zbog "visokog sigurnosnog rizika", tvrdeći da se u toj zemlji nalazi vođa kavačkog klana Radoje Zvicer. Vučić je, međutim, odbacio upozorenje i poručio da se ne boji.

​- Idem u Crnu Goru jer je veoma važno predstavljati Srbiju. Otići ću dolje da im u lice kažem sve što imam reći oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija - izjavio je Vučić.

Uz korištenje AI-ja*