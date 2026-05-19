Evo što sve Iranci žele u svom mirovnom prijedlogu, Trump ga je ranije proglasio 'smećem'

Najnoviji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Washingtonu uključuje okončanje sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom, objavili su državni mediji u utorak.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi je rekao da je Teheran također tražio ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj američke pomorske blokade, prema novinskoj agenciji IRNA.

Uvjeti opisani u iranskim izvješćima nisu se veoma promijenili u usporedbi s ranijom ponudom Irana, koju je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna odbacio kao "smeće", piše Reuters.

Trump je u ponedjeljak rekao da je odgodio planirani napad na Iran nakon što je Teheran poslao novi mirovni prijedlog Washingtonu te da sada postoje "veoma dobri izgledi" za postizanje sporazuma o ograničavanju iranskog nuklearnog programa.

Pod pritiskom da postigne sporazum koji bi ponovo otvorio Hormuški tjesnac, ključan prolaz za svjetsku naftu, plin i druge proizvode, Trump je ranije izrazio nadu da je dogovor o kraju rata blizu te zaprijetio velikim napadima na Iran ako Teheran na njega ne pristane.

Trump je u objavi na društvenim mrežama kazao da su čelnici Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata zatražili da odgodi napad jer "će se postići sporazum, koji će biti veoma prihvatljiv za Sjedinjene Američke Države kao i sve zemlje na Bliskom istoku i šire".

Razgovarajući s novinarima kasnije u ponedjeljak, Trump je kazao da će SAD biti zadovoljan ako se može postići dogovor s Iranom koji bi ga spriječio da nabavi nuklearno oružje.

"Izgleda da postoje veoma dobri izgledi da nešto dogovore. Ako možemo to postići bez da ih bombardiramo dođavola, bit ću vrlo sretan", rekao je Trump novinarima.

Pakistanski izvor je potvrdio da je Islamabad, koji prenosi poruke između dviju sukobljenih strana otkako je bio domaćin jedinog kruga mirovnih pregovora prošlog mjeseca, prenio iranski prijedlog Washingtonu.

Strane "neprestano mijenjaju svoje ciljeve", kazao je pakistanski izvor, dodajući da "nemamo mnogo vremena".

Washington ublažava svoje zahtjeve?

Premda nijedna strana nije javno naznačila bilo kakve ustupke u pregovorima koji se mjesec dana nalaze na mrtvoj točki, viši iranski dužnosnik je u ponedjeljak natuknuo da Washington možda ublažava neke od svojih zahtjeva.

Izvor je rekao da je SAD pristao osloboditi četvrtinu zamrznute iranske imovine u inozemnim bankama u vrijednosti od više desetaka milijardi dolara. Iran želi da se otpusti sva njegova imovina.

Također, izvor je rekao da je Washington pokazao veću fleksibilnost glede iranskog civilnog nuklearnog programa pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju.

SAD nije potvrdio da je pristao ni na šta u pregovorima, piše Reuters.

Američki dužnosnik, koji je pristao razgovarati pod uvjetom da ostane anoniman, porekao je izvješće iranske novinske agencije Tasnim prema kojem je Washington pristao ukinuti sankcije protiv iranske nafte dok traju pregovori.

U američko-izraelskom bombardiranju su poginule tisuće ljudi u Iranu prije nego što je zaustavljeno primirjem početkom travnja. Također, Izrael je ubio više tisuća te prouzročio raseljavanje stotina tisuća u Libanonu protiv kojeg je izveo kopnenu invaziju kako bi se obračunao s tamošnjom proiranskom milicijom Hezbolah.

U iranskim napadima na Izrael i susjedne zemlje Perzijskog zaljeva je poginulo više desetaka osoba.

Sporazum o prekidu vatre s Iranom se uglavnom održao iako su nedavno iz Iraka lansirane bespilotne letjelice prema zaljevskim zemljama, uključujući Saudijsku Arabiju i Kuvajt, a pretpostavlja se da su za to odgovorni Iran i njegovi saveznici, piše Reuters.

Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu su rekli da su rat započeli kako bi ograničili podršku Irana za oružane skupine u regiji, uništili njegov nuklearni program i balističke projektile te stvorili uvjete za Irance da svrgnu svoju vlast.

No, rat zasad nije lišio Iran njegovih zaliha obogaćenog uranija ni njegove sposobnosti da susjednim zemljama prijeti balističkim projektilima, bespilotnim letjelicama i milicijama koje djeluju u njegovo ime.

Vjersko vodstvo Irana, koje se suočili s velikim prosvjedima početkom godine, izdržalo je napad supersile te nema naznaka organizirane oporbe, piše Reuters.