Obavijesti

News

Komentari 5
POLJUD JE RASPRODAN

Evo tko će 'vatrene' bodriti na tribinama protiv Španjolaca: Dva ministra sigurno će doći...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Evo tko će 'vatrene' bodriti na tribinama protiv Španjolaca: Dva ministra sigurno će doći...
SP 2026 Toronto: Andrej Plenković i Marijan Kustić na utakmici Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako Hrvatska ove godine presjeda neformalnom skupinom južnih članica EU, tako su u Splitu, osim Sancheza ovih dana i francuski premijer Emmanuel Macron te predsjednica EK Ursula on der Leyen

Nakon teškog poraza od Engleske (0-7) na Rujevici, Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak će dočekati Španjolce na Poljudu. Druga je to utakmica protiv 'furije' u samo tjedan dana, nakon poraza 4-1 u Sevilli.

I dok španjolski navijači neće moći biti na utakmici, u svečanoj bi loži ipak mogao biti španjolski premijer Pedro Sanchez.

Kako Hrvatska ove godine presjeda neformalnom skupinom južnih članica EU, tako su u Splitu, osim Sancheza ovih dana i francuski premijer Emmanuel Macron te predsjednica EK Ursula on der Leyen.

ISKUPLJENJE U SPLITU Hrvatska će na Poljudu imati šansu prekinuti nevjerojatan niz Španjolske! Evo o čemu se radi
Hrvatska će na Poljudu imati šansu prekinuti nevjerojatan niz Španjolske! Evo o čemu se radi

Kako neslužbeno doznaje Net.hr, na tribinama bi mogao biti i premijer Andrej Plenković, ali i dva ministra. Riječ je o ministru turizma i sporta Tončiju Glavini te ministru demografije i useljeništva - Ivanu Šipiću.

Hrvatski nogometaši priliku za ispravak nakon debakla protiv Engleza u Ligi Nacija imaju pred punim tribinama Poljuda.  Kad već nije uspjelo oko 6000 djece, možda će uspjeti više od 30.000 nešto zrelijih navijača probuditi uspavanu momčad...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!
RAZOTKRIVAMO TAJNU MREŽU

Kralj žira opet jaše! Državnim Hrvatskim šumama će preko pajdi uzeti novih 3 mil. eura!

Posao skupljanja žira od Hrvatskih šuma vrijedan tri milijuna eura dobile dvije male tvrtke koje se nikada prije tim nisu bavile. Direktno su povezane sa Zijadom Pezerovićem kojem se sudi za utaju poreza
KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'
POVRATAK KORIJENIMA

KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'

Na naslijeđenom zemljištu od oca u rodnom Grobniku Kolinda gradi novu kuću
Lažni policajci opljačkali šefa (64) velike kladionice u ZG-u: 'Zbrisali' su u jutarnjoj gužvi...
UKRALI MU NOVAC I NAKIT

Lažni policajci opljačkali šefa (64) velike kladionice u ZG-u: 'Zbrisali' su u jutarnjoj gužvi...

Muškarcu (64) su u petak u 8 sati pokazali značke. Kad im je otvorio vrata stana u centru Zagreba, napali su ga i oteli novac i nakit. Strah se uvukao u kompleks u kojem inače stanuju poznati sportaši, poduzetnici...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026