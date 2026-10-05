Kako Hrvatska ove godine presjeda neformalnom skupinom južnih članica EU, tako su u Splitu, osim Sancheza ovih dana i francuski premijer Emmanuel Macron te predsjednica EK Ursula on der Leyen
Evo tko će 'vatrene' bodriti na tribinama protiv Španjolaca: Dva ministra sigurno će doći...
Nakon teškog poraza od Engleske (0-7) na Rujevici, Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak će dočekati Španjolce na Poljudu. Druga je to utakmica protiv 'furije' u samo tjedan dana, nakon poraza 4-1 u Sevilli.
I dok španjolski navijači neće moći biti na utakmici, u svečanoj bi loži ipak mogao biti španjolski premijer Pedro Sanchez.
Kako Hrvatska ove godine presjeda neformalnom skupinom južnih članica EU, tako su u Splitu, osim Sancheza ovih dana i francuski premijer Emmanuel Macron te predsjednica EK Ursula on der Leyen.
Kako neslužbeno doznaje Net.hr, na tribinama bi mogao biti i premijer Andrej Plenković, ali i dva ministra. Riječ je o ministru turizma i sporta Tončiju Glavini te ministru demografije i useljeništva - Ivanu Šipiću.
Hrvatski nogometaši priliku za ispravak nakon debakla protiv Engleza u Ligi Nacija imaju pred punim tribinama Poljuda. Kad već nije uspjelo oko 6000 djece, možda će uspjeti više od 30.000 nešto zrelijih navijača probuditi uspavanu momčad...
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