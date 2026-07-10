Evo tko je Josip Jurčević, otac mladića (22) koji je uhićen zbog iznude i premlaćivanja

Aktualni saborski zastupnik Josip Jurčević koji sjedi u tri Odbora, Odboru za unutarnjoj politiku i nacionalnu sigurnost, Odboru za ratne veterane te Odboru za informiranje, informatizaciju i medije javnosti je prepoznatljiv po konzervativnim političkim stavovima te čestim istupima o lustraciji, nacionalnoj sigurnosti, djelovanju bivših komunističkih i obavještajnih struktura te zaštiti nacionalnih interesa. Posljednjih godina više je puta upozoravao na, kako tvrdi, djelovanje "duboke države", tvrdeći da pojedini centri moći i dalje imaju utjecaj na hrvatske institucije.

Na parlamentarnim izborima 2024. izabran je u Hrvatski sabor kao nezavisni kandidat na listi Domovinskog pokreta, Prava i pravde te njihovih partnera. Krajem iste godine pristupio je Klubu zastupnika Mosta. U Saboru je član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbora za ratne veterane te Odbora za informiranje, informatizaciju i medije.

U svojim saborskim nastupima često kritizira rad pravosudnih i sigurnosnih institucija, zalaže se za donošenje zakona o lustraciji, snažnije procesuiranje ratnih i poratnih zločina te veću transparentnost rada državnih tijela. Također je više puta upozoravao na, po njegovu mišljenju, nedovoljnu zaštitu hrvatskog suvereniteta i potrebu jačanja nacionalne sigurnosti.

U studenome 2023. policija je tijekom pretrage njegove obiteljske kuće pronašla ilegalni pištolj i streljivo. Nakon privođenja prekršajno je kažnjen novčanom kaznom od 2650 eura zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja.

Sada je ponovno dospio u središte pozornosti nakon što je zagrebačka policija uhitila njegova sina Jonu Javora Jurčevića zbog sumnje da je sudjelovao u razbojništvu i napadu na tročlanu obitelj. Jurčević je tada izjavio da o uhićenju nije imao nikakvih saznanja te ustvrdio da je riječ o "hibridnoj operaciji" i djelovanju "duboke države" usmjerenom protiv njega. Istodobno je poručio kako vjeruje hrvatskim policajcima, ali ne i političkom vodstvu policije, te da očekuje da će institucije provesti postupak u skladu sa zakonom.

Inače, riječ je o povjesničaru i sveučilišnom profesoru koji je poznat po istraživanjima suvremene hrvatske povijesti, posebno razdoblja Drugog svjetskog rata, poraća, komunističkog režima i Domovinskog rata. Rođen je 1951. godine u Imotskom, a diplomirao je i doktorirao povijest na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je godinama predavao.