Evo tko su Srbi koje je Crna Gora vratila s granice: Među njima osuđenici, navijači i MMA borci

Skupina državljana Srbije u srijedu nije uspjela ući u Crnu Goru nakon što je po dolasku u zračnu luku u Tivtu donesena odluka o zabrani ulaska za dio putnika. Nakon višesatnog zadržavanja, vraćeni su u Beograd istim zrakoplovom kojim su stigli. Odluka je donesena nakon sigurnosne procjene crnogorske policije, koja je zaključila da bi boravak pojedinih osoba mogao predstavljati rizik za nacionalnu i unutarnju sigurnost države, prenosi portal Vijesti,

Naime, u Tivat su doputovali čarter letom Air Srbije, a u zrakoplovu se nalazilo oko 90 putnika. Nakon provedenih provjera nisu dobili odobrenje za ulazak u zemlju te su u poslijepodnevnim satima vraćeni za Beograd.

Navodno su tijekom pregleda prtljage pronađeni transparenti s natpisom „Srbija pobjeđuje“, komunikacijska oprema za daljinsku vezu te pomorska radiostanica. Njihov dolazak poklopio se s održavanjem samita Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Crnoj Gori.

Pozivajući se na izvore bliske sigurnosnim službama, Vijesti navode kako se među vraćenim putnicima nalaze osobe za koje se procjenjuje da su trebale biti svojevrsna prethodnica izaslanstvu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Na popisu osoba kojima nije dopušten ulazak našla su se i neka imena koja su posljednjih godina bila predmet medijskih napisa zbog sudskih postupaka, navodnih veza s vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS) ili sudjelovanja u političkim incidentima.

Među njima je, prema pisanju medija, Jovan Kecman, poznat pod nadimkom Coje, bivši vođa navijačke skupine Korida iz Novog Sada, koji je ranije osuđen zbog pokušaja ubojstva bivšeg policajca Dalibora Bogdanovića. Ulazak nije dopušten ni Aleksandru Jankoviću, poznatijem kao Aca Hari, kao ni još nekoliko osoba koje su se ranije spominjale u kontekstu političkih događaja i sigurnosnih incidenata u Srbiji.

Među vraćenim putnicima bili su i bivši MMA borac Bojan Mihajlović, nogometni menadžer Mirko Radulović, službenik MUP-a Srbije Nemanja Narac te nekoliko sportaša i osoba iz javnog života Srbije.

Crnogorske vlasti zasad nisu objavile dodatne detalje o pojedinačnim razlozima zabrane ulaska, no ističu kako je odluka donesena isključivo na temelju sigurnosne procjene nadležnih službi.