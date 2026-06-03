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Crna Gora deportira cijeli avion: Zabranili ulazak za 90 Srba

Piše HINA,
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Crna Gora deportira cijeli avion: Zabranili ulazak za 90 Srba
Foto: ilustracija

Zbog sumnji na subverzivno djelovanje uoči EU–Zapadni Balkan samita, policija provodi pojačane kontrole; putnici će biti vraćeni u Beograd

Crnogorska policija zabranila je ulazak u zemlju skupini od najmanje 90 osoba iz Srbije koje su u srijedu čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat zbog, kako pišu crnogorski mediji, navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita EU - zapadni Balkan koji se u četvrtak i petak održava na crnogorskoj obali. Kako pišu Vijesti, među putnicima u avionu bilo je i registriranih "sigurnosno zanimljivih osoba" te će svi prvim letom biti vraćeni iz Tivta u Beograd. Prema navodima tog lista, putnici nisu željeli odgovoriti na pitanja policije kojim su povodom doputovali u Crnu Goru. Po podacima kojima raspolaže Uprava policije, pišu Vijesti, osobe na letu, koje mahom imaju kriminalne dosjee, imale su zadaću neformalno osiguravati boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na samitu EU - zapadni Balkan u Tivtu.

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U priopćenju crnogorske policije navodi se da provode opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita EU - zapadni Balkan te da se u tom kontekstu na graničnom prijelazu Aerodrom Tivat provode pojačane kontrole.

Zbog toga je pod kontrolu stavljen čarter let na relaciji Beograd – Tivat, kojim je oko 90 državljana Srbije u srijedu doputovalo u Crnu Goru.

„U tijeku su kontrole ovih osoba i provjera razloga njihova dolaska i boravka te će u skladu sa zakonom biti poduzete sveobuhvatne mjere i radnje, kao i restriktivne mjere ukoliko za to budu postojali zakonski temelji", kaže policija.

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"Avion je zadržan na pisti Aerodroma Tivat radi provođenja detaljnih provjera osoba koje su doputovale, odnosno razloga njihova posjeta, imajući u vidu pojačane sigurnosne mjere uoči održavanja samita EU – zapadni Balkan. Javnost će biti pravodobno obaviještena o daljnjim poduzetim aktivnostima“, dodaje se iz Uprave policije Crne Gore.

Crnogorski mediji ranije su objavili da će više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacijskih jedinica Uprave policije, uključujući i taktičke, osiguravati samit Europska unija – zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. lipnja u Tivtu.

Samit će okupiti sudionike na najvišoj političkoj razini. Među sudionicima su predsjednik Europskog vijeća António Costa, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, premijer Španjolske Pedro Sánchez, premijerka Italije Giorgia Meloni, kao i brojni drugi europski i regionalni čelnici.

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Spajić: Kriminalci i vanjskopolitički faktori zajedno djeluju protiv europskog puta Crne Gore

Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je u utorak u parlamentu da vanjskopolitički čimbenici i organizirane kriminalne skupine zajednički djeluju protiv europskog puta Crne Gore, dodajući da Europska unija želi pružiti maksimalnu podršku u borbi protiv takvih utjecaja.

Spajić je tijekom „premijerskog sata“ u parlamentu Crne Gore rekao da će EU biti najveći protivnik stranog miješanja u izborni proces te da zemlja može računati na njezinu podršku.

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„Prvi put u Crnoj Gori imamo spoj geopolitičkih aktera i kriminalnih skupina koje djeluju protiv interesa europskog puta Crne Gore. Otvorili smo širom oči“, rekao je Spajić.

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