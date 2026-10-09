Evo zašto je USKOK došao po Pripuzova čovjeka i zlatara: 'Zovi ga, sjedi s Perom...'

S obzirom na prikupljene dokaze, sasvim je logično da je Uskok odlučio proširiti istragu oko zakapanja otpada u Gospiću, Benkovcu, Senju i Varaždinu. To je drugo proširenje istrage, a sada su obuhvaćene i nešto veće "ribe". Kako smo ekskluzivno doznali, Uskok širi istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju u kojoj je u središtu tvrtka Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. A proširenjem istrage bit će obuhvaćena i tvrtka iz sastava Cios grupe Petra Pripuza, njegov čovjek od povjerenja, ali i poznati zlatar. Novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca gdje je zatrpano oko 6500 tona otpada.

Taj otpad je zakopan na zemljištu poznatog zlatara Paška Dodića čija supruga Franciska je osumnjičena odmah na početku, još u veljači 2025. godine. Sada se istraga širi i na Paška Dodića, saznajemo. Uz to, proširenjem će biti obuhvaćene još dvije osobe.

Početkom rujna, 24sata su objavili ekskluzivnu priču o tome što su istražitelji skupili od dokaza. Razgovori koji su uhvaćeni tajnim snimanjem obuhvaćaju upravo i razgovor o Teufelu, ali i to kako je s Dodićem dogovoreno da se sve prekrije kamenom kada se zakopa u Benkovcu. Iz Cios grupe tada su nam neslužbeno tvrdili da oni nisu i ne mogu biti odgovorni jer je u Benkovcu postojala dozvola za izgradnju platoa, pa su tamo vozili mljevenu plastiku koja je trebala biti ugrađena u novi materijal za plato. Uskok očito ne misli isto...

U nastavku pročitajte sve detalje zbog kojih je sada proširena istraga i koje su 24sata ekskluzivno objavila.

U kamenolom u Benkovcu, čiji je vlasnik zlatar Paško Dodić, stizao je mljeveni plastični, gumeni, neopasni i medicinski otpad. Dio otpada, među kojem je i medicinski otpad, prema Uskoku, dovozili su Ivica Pećina zvani Medo za 120 eura po danu te Ivica Vajdić. Taj otpad, prema snimljenim razgovorima osumnjičenih, dovozili su iz silosa PPK Velebit u Gospiću. Ostatak otpada su dovozili kamionima vozači kooperanata tvrtke CE-ZA-R, koja je dio Cios Grupe Petra Pripuza. Direktor CE-ZA-Ra je Željko Teufel, koji se baš poput Pripuza spominje u snimljenim razgovorima između Ivice Vajdića i Josipa Šinceka.

- Nazovi Teufela koji mi to organizira, nazovi Pripuzovog čovjeka nek mu kaže da od*ebe i gotovo. Tu nema milosti, to se odmah rješava - govori Josip Šincek Ivici Vajdiću kad je jedan od vozača koji su dovozili otpad u Benkovac rekao da to neće raditi jer je to kriminal. Vajdić mu odgovara da je odmah maknuo vozača na što Šincek ponavlja:

- Zovi Željka i reci mu ime i prezime, on i Pero tamo skupa sjede. Neka rješavaju svoje stvari i to je to.

Poslali smo upit CIOS grupi u kojoj molimo da nam potvrde je li Vajdić ikad zvao Teufela te je li mu bilo sumnjivo što traži da se makne vozač koji je tvrdio da su u papirima netočni podaci. Također smo ih pitali i je li Filipu Sivecu, tada disponentu transporta u CE-ZA-Ru, bilo čudno kad mu je Vajdić preko telefona rekao da vozači parkiraju i spavaju na benzinskoj pumpi na autoputu iznad Benkovca jer su ljudi počeli postavljati pitanja. Taj poziv se, kako doznajemo, dogodio u veljači 2024. godine. Tvrtka zbog istrage u tijeku nije sklona odgovaranju na specifična pitanja, ali valja napomenuti kako ni Teufel ni Sivec nisu među osumnjičenima. Štoviše, nitko iz Cios Grupe nije na tom popisu, nema dokaza da su znali što Šinceki i Dodićka rade.

Sugovornik blizak tvrtki nam je potvrdio da je Cios grupa predala oko 7.300 tona plastike Šincekovoj tvrtki. To odgovara i službenom podatku iz istrage da je Cios to zbrinjavanje Tipos resursu 2023. godine platio oko 369.000 eura s PDV-om ili 50 eura po toni. Inače, Cios grupa naplaćuje preuzimanje plastike od tvrtki ili gradova, a ova cijena od 50 eura im je bila isplativa za platiti da je Tipos resurs dalje zbrine. Međutim, ne odgovara dio u kojem se spominje samo plastika, jer Uskok tvrdi da su pronašli i medicinski otpad, gume, kućansku bijelu tehniku i slično.

Kako su Šinceki došli do Cios Grupe?

Odgovor je isti kao i za Mikulića: preko Paška i Franciske Dodić. Ovi zlatari iz Dubrave evidentno često spajaju ljude. Sve je počelo kada je Šincek s Paškom Dodićem bio na sastanku s Petrom Pripuzom, dogovorio je preuzimanje plastike i prezentirao da će je preraditi i od nje napraviti pontone, kućice, betonske pregrade, a čak su dogovorili da od tog materijala budu i tribine NK Rudeš. Dodatno je Šincek trebao isporučiti i velike pregrade koje bi se koristile za odvajanje otpada na odlagalištima. To je za 24sata potvrdio još jedan svjedok koji je trebao raditi na dizajnu tribina, ali se to nikad nije dogodilo. Isti svjedok govori da su napravili nekoliko desetaka kućica, od kojih je jedna u Istri, a druga u Dubrovniku, pontone za more kraj Zadra, grobnicu na Pagu...Kako 24sata doznaje iz izvora bliskih istrazi, istražitelji su tajno snimali i Paška Dodića, ali nismo uspjeli doznati što je točno govorio. No kako nije ni osumnjičen, evidentno da nije bio ključan sudionik u ovoj prljavoj raboti, već je glavnu riječ navodno s njihove strane vodila njegova žena Franciska.

Prema saznanjima 24sata, ugovor sklopljen između Tipos Resursa (Šincek) i CE-ZA-Ra podrazumijevao je da će CE-ZA-R riješiti prijevoz. Istražitelji su u studenom 2023. godine već znali da Šinceki i Dodićka planiraju tamo raditi s otpadom pa su otišli snimiti teren. Dan nakon, snimili su Josipa Šinceka kako govori Moniki da se taman vratio iz Benkovca gdje je naložio da se napravi prilaz.

- Odmah gore se pokriva kamenom, nijedan dan se neće vidjeti da nema kamena - govori Šincek supruzi.

Istražitelji su snimili i Francisku Dodić kako Moniki Šincek govori da moraju otvoriti građevinski dnevnik, iako su radovi već počeli, kako ih inspekcija ne bi kaznila. Svjedoci su potvrdili da su i ona i Paško Dodić bili u Benkovcu tijekom zakapanja, barem jednom. Tu je i snimljeni razgovor između Josipa Šinceka i 'inženjera' na gradilištu u Benkovcu, u kojem Šincek govori:

- Zvat će te Paško, sve smo se dogovorili - govori.

A onda je Franciska istražiteljima rekla da su sve oko izgradnje te ploče vodili Šinceki. E sad, zašto policija već tad nije djelovala, nije poznato, no već ranije su rekli da je istraga puno šira od za sad objavljenih podataka pa je za pretpostaviti da su pokušali uloviti sve aktere otpadne mreže. Je li to bila dobra odluka, pokazat će analize tla i vode kroz vrijeme.

Policija je znala da stižu kamioni

CE-ZA-R je Šincekima predavao mljevenu unutrašnjost automobila i kamiona i to za 50 eura po toni, koje su se djelomično prvo mljele u Zagrebu, a zatim u pogonu u Sisku. I do ove točke nema ništa sporno. Svaka reciklaža podrazumijeva da se taj otpad negdje samelje, pa se od njega nešto i radi. Ono što su Šinceki trebali raditi u Benkovcu, barem prema građevinskoj dozvoli, je od mješavine plastike i cementa napraviti ploču na koju bi išlo skladište kamena.

Prema građevinskoj dozvoli, išlo bi 40 centimetara debljine tog materijala, a zatim beton. Uskok tvrdi i da su snimili Ivicu Vajdića kako svakodnevno komunicira sa već spomenutim Sivecom te dočekuje kamione. Prvi kamion je stigao 5. prosinca 2023., a stizali su sve do ožujka 2024. godine. 13. prosinca Vajdić Šinceku govori da je sve posuto zemljom, da se ne vidi ni jedan jedini komadić plastike. Šincek mu govori da sve mora biti dobro izravnano radi betoniranja, na što Vajdić odgovara da je betonara već na lokaciji.

Kamioni su, prema Uskoku, stizali do jame i bacali otpad u nju. I tu dolazimo do opipljivog problema sa propisima i zakonom: za lokaciju u Benkovcu nije bilo dozvole. Dio pratećih papira je imao naveden Benkovac kao krajnju lokaciju, međutim, na dijelu je pisao Gospić. A vozilo se za Benkovac. I oko toga je već spomenuti vozač upozoravao, pa su ga maknuli s tog posla. U tom periodu kreće zabrinutost Monikinog oca, osumnjičenog Milete Stevanovića, da će ih slikati novinari u Benkovcu i da lokaciju obilazi policija. Pitali smo Cios Grupu zašto su vozači u njihovoj organizaciji vozili otpad u Benkovac, no nismo dobili odgovor.

'Bili su pohlepni'

Naš sugovornik blizak Cios grupi tvrdi da u Gospiću nema plastike koja je od tvrtke CE-Z-AR i to zato što je Šincek tražio da se ona odveze u Benkovac. Pripuzova tvrtka im je, kaže, tamo odvezla miješani, usitnjeni otpad koji se sastoji od automobilske plastike i guma, a iz tog otpada su prethodno izdvojeni svi metali. Cios cargo je organizirao prijevoz preko drugih tvrtki, a to su platili dodatnih 35 eura po toni. Zato su, kaže, Šinceki i kontaktirali i odgovorne u Ciosu.

- Preusmjereni su kamioni za Benkovac jer je tamo i tvrtka dobila građevinsku dozvolu za izgradnju tlačene ploče i skladišta za kamen. Trebali su tu tlačnu ploču također raditi od betona koji se također dobiva miješanjem i otpadne plastike što je bio Šincekov patent. Tako su barem rekli i zato je tamo voženo. Opet nije odgovornost i Ciosa i svih ostalih koji su predali plastiku, odgovornost prestaje u trenutku te predaje. Opet su državna tijela bila ta koja su trebala kontrolirati što se radi premda nije jasno zašto su od županije uopće dobili dozvolu za tu tlačnu ploču. Šinceki su mogli lijepo živjeti od proizvodnje od plastike da nisu bili pohlepni i uzeli novce, a plastiku zakopali. Ali tu ni u teoriji ne može biti odgovornost na onima koji su im tu plastiku predali i dovezli – objašnjava.

I tu se opet vraćamo na psihološki profil Josipa Šinceka, koji je, kako smo već pisali, i ljudima u Gospiću govorio ono što žele čuti kako nitko ne bi ništa preispitivao. Kako doznajemo, čak je prevario i lokalce kojima je obećao zaposlenje, rad s inovativnim materijalom i stvaranje novog, održivog načina građenja kuća. No onda je nekima dao otkaz dva dana nakon prvog posjeta inspekcije.

No trgovanje otpadom ne ide na usmeni dogovor, postoji procedura. I tu su, navodno, Šinceki doskočili problemu. Kad se trguje otpadom, moraju postojati dozvole. Zbog toga što su Šinceki imali dozvole, koje će se kasnije pokazati problematičnima pa će biti uhićen i Jerko Kostelac, službenik Županije koji ih je izdao, ni prijevoznici ni Cios nisu ništa posumnjali. Barem tako kaže naš izvor.

- Oni su imali sve dozvole i tu metodu korištenja plastike kako bi stvorili novi građevinski materijal. Kada im je prodana, prevezena i predana plastika, tu svaka odgovornost prestaje i nas i svih drugih od kojih su preuzimali plastiku. A takvih je 39 uz Cios. I sada se radi hajka na one kojih su preuzeli otpad, a u biti je zakazala država i njene kontrole. Zašto nije nitko kontrolirao koliko su otpada zaprimili, a da u elektronički očevidnik nisu unijeli kakav su proizvod od toga napravili? Zašto nisu kontrolirali što s tim rade - zaključuje naš sugovornik.