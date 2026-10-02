U krvi Gospićana našli 'vječne kemikalije'. Toksikolog: Treba ih testirati na teške metale

Ovi nalazi govore da su vječne kemikalije prisutne u cijeloj Europi i to je bila svrha, koliko sam shvatio, da se Briselu dokaže da je to problem, jer Zelene stranke godinama pokušavaju zabraniti te kemikalije u proizvodnji, govori o nalazima PFAS-a u krvi ekotoksikolog prof. dr. sc. Branimir K. Hackenberger. Riječ je o nalazima krvi ljudi diljem Europe, među kojima je i sedmero ljudi iz Gospića. Od njih sedam, petero ima povećanu koncentraciju 'vječnih kemikalija' u krvi.

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- Iz ovog nalaza se ne može zaključiti porijeklo ili izvor kemikalija. Jedina stvar koja je tu značajna za Hrvatsku je da je to dovoljno velika indikacija da se naprave istraživanja da se doista vidi potječu li ti spojevi u ljudima iz vode, otpada, namirnice, to mi ništa ne znamo. Kad je otpad u pitanju, najmanje me zabrinjava mikroplastika i PFAS spojevi. Od 30 tisuća tih spojeva, jedan je kancerogen po europskim standardima i jedan spoj je uvjetno kancerogen. Ostali, zna se da imaju nekakav učinak na organizme, npr. djeluju negativno na imunološki sustav, ali u jako velikim koncentracijama. Ako to usporedimo s dioksinima, oni su 2 tisuće puta toksičniji nego PFAS, a kad je otpad u pitanju onda govorimo o dioksinima u svakom slučaju u kojem taj otpad gori - objašnjava Hackenberger.

Rezultati petero ispitanika znatno se razlikuju. Najniži zbroj PFAS spojeva iznosio je 1,11 mikrograma po litri, dok su kod preostalih četvero izmjerene vrijednosti 6,89, 6,97, 7,70 i 10,08 mikrograma po litri. Kod dvoje koncentracija PFOS-a je prešla HBM-I vrijednost. Ta vrijednost se koristi za zdravstveno tumačenje količine neke kemikalije izmjerene u ljudskom organizmu, primjerice u krvi ili urinu, i koristi se kako bi znanstvenici odredili od koje razine nalaz postaje zdravstveno relevantan, odnosno što je dalje činiti. Iako prelazak te vrijednosti ne znači da je osoba otrovana niti da će razviti bolest poput karcinoma bubrega, svakako znači da se te osobe treba dalje testirati i pratiti njihovo zdravstevno stanje. Uz to, ona je alarm da se moraju provesti daljnja ispitivanja kako bi se saznalo što je uzrok vječnih kemikalija u krvi, kako bi se daljna izloženost i veći problemi mogli spriječiti.

Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ne radim od toga paniku. Pitao sam nekoliko stručnih ljudi i svi me umiruju. Ja svakako planiram ponoviti svoj nalaz jer imam najveći indeks, a moja supruga, s kojom živim i dijelim navike, ima najmanji. Ovo treba poslužiti tome da se radi sustavniji i opsežniji biomonitoring. Na taj način, nadamo se, će se umiriti i stanovništvo, ako imamo opširne analize većeg broja ljudi - govori Vjeko Bušić iz Inicijative Gospić je naš dom.

On je, kao član inicijative koja od početka pokušava saznati što je u silosu, bio često na lokaciji zbog mjerenja, monitoringa, fotografiranja i analiziranja. A PFAS spojevi pronađeni su u plitkoj podzemnoj vodi na lokaciji nepropisno odloženog otpada u Gospiću, pri čemu je u jednom piezometru izmjereno 200,5 nanograma po litri. U dopuni vještačenja zaključeno je da postoji lokalni utjecaj lokacije otpada na kakvoću podzemnih voda, a pronađeni su i u bunaru. No kako ovi nalazi ne govore otkud je PFAS u njegovoj krvi sa sigurnošću, Inicijativa još ne želi niti mogu tvrditi da je to zbog boravka kraj ilegalnog odlagališta.

Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Najviše sam šokiran kako u Hrvatskoj, u ruralnoj sredini gdje se zdravo hranimo, gdje nije tolika industrija, mi imamo tolike koncentracije u krvi. Što je to što smo unjeli u tijelo. Jer kad pogledate Francusku, Španjolsku, Italiju, Njemačku, neka industrijska sjedišta, a mi imamo veće koncentracije nego što je dopušteno, odnosno što ima većina ljudi u tim zemljama. Nisam osobno očekivao da ću biti preko te granice - govori Dujo Došen, kod kojeg je također pronađena povišena koncentracija PFAS-a u krvi.

Iako se o tome tek počinje pričati, ljudski konzumerizam i ovisnost o plastici nisu mogli proći bez toga da neki spojevi ne uđu u čovjeka. Čovjek je dio svog okoliša, živjeli mi tako ili ne. Sve što odbacimo u okoliš, kad tad nađe put do nas, kroz hranu, vodu ili zrak. Pa tako i mikro i nano plastika, vječne kemikalije ili teški metali. To je zatvoren kružni sustav, iako se čovjek stotinama godina ponaša kao da nije i da nas se ne tiče. Zato i imamo referentne vrijednosti, odnosno 'dozvoljenu količinu' PFAS-a u ljudskom tijelu koja nije nula.

Gospić: Članovi nicijative Gospić je naš dom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nikica Jelić sa svojm nalazom planira kod doktorice opće prakse.

- Ja sam u šoku. Očekivao sam da ima plastike jer je mikroplastika svuda oko nas i unosimo ju organizam raznim načinima. S obzirom na godine koje imam i da se to godinama akumulira, očekivao sam da imam nešto. Ali nisam očekivao ovako velike brojke. Mi koji imamo najviše smo bili najviše na tom terenu. Ne možemo reći da je to uzrok, ali da ima utjecaja nekog, vjerojatno ima. Planiram ići kod svoje doktorice opće prakse s nalazima jer imam dosta angažiranu doktoricu, pa me zanima može li mi dati savjet oko prehrane, kako očistiti organizam. No jako je to teško jer je to sve novo, među novijim spoznajama, tako da ne može nitko reći neki siguran stav oko toga. Znamo da ima velik utjecaj na zdravlje, ali sve je to još u fazama istraživanja. Mislim da moramo apelirati na institucije da se testira većina građana Gospića na PFAS i teške metale. Mislim da nam to najbolje može reći što se događa - govori Jelić.

Hackenberger upozorava da ljude u Gospiću treba testirati na druge, opasnije spojeve.

- Ljude treba testirati prvenstveno na tzv. polialiromatske ugljikovodike, kojih ima u kemijskom i medicinskom otpadu, nastaju kao produkti raspada kemikalija, gorenja. Tamo gdje njih ima, taj otpad se sto posto deklarira opasnim. Treba i testirati na teške metale, kadmij, arsen, živa. Treba istražiti i ima li i koliko broma je je to sastavni dio katalizatora za proizvodnju plastike. Nije mi jasno što HZJZ radi, uporno testiraju samo ono što moraju i uporno odbijaju ovu situaciju nazvati akcidentnom. Dok se god točno ne izmjeri sve, manipulirati će se time jesu li voda i hrana zdravi ili ne, i to je najveća šteta za Liku - zaključuje.