Meksiko nije sigurno mjesto za tebe, gospodine Cardenas, ako se tamo skrivaš. Vjerujem ovom timu da će te pronaći i dovesti pred lice pravde, poručili su osumnjičenom ubojici iz FBI-a
FBI daje milijun dolara za onog tko otkrije opasnog ubojicu: 'Netko zna gdje je Cardenas'
Američki FBI sada nudi čak milijun dolara nagrade za informaciju koja bi dovela do uhićenja jednog od najtraženijih bjegunaca na njihovoj listi 'Top Ten Most Wanted'. Riječ je o Omaru Alexanderu Cardenasu, kojeg lokalne i savezne vlasti traže zbog brutalnog ubojstva iz 2019. u Los Angelesu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Prema sumnjama FBI-a, Cardenas je 15. kolovoza te godine upao u brijačnicu i ispalio nekoliko hitaca u muškarca po imenu Jabali Dumas. Metak je pogodio Dumasa u glavu te je preminuo na mjestu. Policija pretpostavlja da je riječ o obračunu povezanom s bandama, jer je Cardenas navodno povezan s kriminalnim skupinama, potvrdio je šef policije Los Angelesa Jim McDonnell.
Sud je 2020. izdao nalog za uhićenje nakon što je Cardenas službeno osumnjičen za ubojstvo. Istražitelji sumnjaju da je pobjegao u Meksiko, a protiv njega je podignuta i savezna optužnica zbog bijega i izbjegavanja kaznenog progona.
Naime, kad je Cardenas 2022. uvršten na listu deset najtraženijih bjegunaca, FBI je prvo ponudio 100.000 dolara nagrade za informacije o njegovoj lokaciji. Kasnije je iznos povećan na 250.000 dolara, a sada je skočio na milijun.
- Vjerujemo da netko zna gdje se Omar Cardenas skriva. Pozivamo sve koji imaju informacije da nam se jave. Naša je misija jasna – pronaći ga i privesti pravdi zbog obitelji Dumas - rekli su iz FBI-a na konferenciji za novinare.
Akil Davis iz FBI-evog ureda u Los Angelesu poručio je da je suradnja SAD-a i Meksika jača nego ikad. Kao primjer naveo je nedavno uhićenje još jednog traženog bjegunca u Meksiku, bivšeg olimpijskog snowboardera Ryana Weddinga, kojeg sumnjiče za vođenje narkokartela.
- Meksiko nije sigurno mjesto za tebe, gospodine Cardenas, ako se tamo skrivaš. Vjerujem ovom timu da će te pronaći i dovesti pred lice pravde - rekao je Davis.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+