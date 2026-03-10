Obavijesti

FBI daje milijun dolara za onog tko otkrije opasnog ubojicu: 'Netko zna gdje je Cardenas'

Čitanje članka: 1 min
Foto: FBI

Meksiko nije sigurno mjesto za tebe, gospodine Cardenas, ako se tamo skrivaš. Vjerujem ovom timu da će te pronaći i dovesti pred lice pravde, poručili su osumnjičenom ubojici iz FBI-a

Američki FBI sada nudi čak milijun dolara nagrade za informaciju koja bi dovela do uhićenja jednog od najtraženijih bjegunaca na njihovoj listi 'Top Ten Most Wanted'. Riječ je o Omaru Alexanderu Cardenasu, kojeg lokalne i savezne vlasti traže zbog brutalnog ubojstva iz 2019. u Los Angelesu.
Prema sumnjama FBI-a, Cardenas je 15. kolovoza  te godine upao u brijačnicu i ispalio nekoliko hitaca u muškarca po imenu Jabali Dumas. Metak je pogodio Dumasa u glavu te je preminuo na mjestu. Policija pretpostavlja da je riječ o obračunu povezanom s bandama, jer je Cardenas navodno povezan s kriminalnim skupinama, potvrdio je šef policije Los Angelesa Jim McDonnell.

Sud je 2020. izdao nalog za uhićenje nakon što je Cardenas službeno osumnjičen za ubojstvo. Istražitelji sumnjaju da je pobjegao u Meksiko, a protiv njega je podignuta i savezna optužnica zbog bijega i izbjegavanja kaznenog progona.

Naime, kad je Cardenas 2022. uvršten na listu deset najtraženijih bjegunaca, FBI je prvo ponudio 100.000 dolara nagrade za informacije o njegovoj lokaciji. Kasnije je iznos povećan na 250.000 dolara, a sada je skočio na milijun.

- Vjerujemo da netko zna gdje se Omar Cardenas skriva. Pozivamo sve koji imaju informacije da nam se jave. Naša je misija jasna – pronaći ga i privesti pravdi zbog obitelji Dumas - rekli su iz FBI-a na konferenciji za novinare.

Akil Davis iz FBI-evog ureda u Los Angelesu poručio je da je suradnja SAD-a i Meksika jača nego ikad. Kao primjer naveo je nedavno uhićenje još jednog traženog bjegunca u Meksiku, bivšeg olimpijskog snowboardera Ryana Weddinga, kojeg sumnjiče za vođenje narkokartela.

- Meksiko nije sigurno mjesto za tebe, gospodine Cardenas, ako se tamo skrivaš. Vjerujem ovom timu da će te pronaći i dovesti pred lice pravde - rekao je Davis.

