Femicid u Slatini: 'Kazne same po sebi nisu dovoljne...'

Zaštita žrtava bitno je unaprijeđena, kazne su znatno strože, procedure su brže, ali sve navedeno treba biti i primjenjivano, izjavio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade govoreći o slučaju femicida u Slatini. Izrazio je sućut djeci i obitelji ubijene žene. Istaknuo je sustavan rad na unapređenju zakonodavnog okvira za suzbijanje nasilja nad ženama, no izazov, kaže, ostaje prevencija, na čemu Vlada nastavlja raditi.

Podsjetimo, muškarac je u utorak navečer u Slatini usmrtio ženu, majku šestero djece. Policija ga je zatekla na mjestu događaja i uhitila. Naložen je izvanredni nadzor u Policijskoj postaji Slatina. Ubojica je već prijavljivan, a žrtva je i neposredno prije zločina tražila pomoć. Ministar Davor Božinović završetak nadzora, koji bi sve trebao razjasniti, očekuje u idućih dan ili dva.

- Ako se nadzorom utvrdi da je bilo propusta, bit će utvrđena i odgovornost te poduzete odgovarajuće mjere - rekao je Božinović.

Ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je kako je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da je "obitelj imala punu potporu sustava i da nije bilo propusta u njegovu radu", ali se zbog ozbiljnosti teme rade dodatne provjere. Tjedan dana prije tragedije pokojnica je, uz prisustvo odvjetnika, povukla sve mjere, rekao je.

Hoće li pooštravanje kazni i uvođenje doživotnog zatvora za femicid smanjiti broj tih kaznenih djela, pitali smo odvjetnicu i bivšu tužiteljicu Dubravku Krklec.

- Ne, samo pooštravanje kazni neće postići tu svrhu. Postrožili su kazne za niz kaznenih djela pa vidimo da to i nema nekog efekta. Problematika je puno šira i ne može se sve riješiti kroz kazneni postupak kad je posljedica već nastupila, tad je prekasno. Trebalo bi poraditi na prevenciji prije nego što posljedica nastupi - smatra Krklec.

Dodaje da mi već imamo jako dobar Kazneni zakon i zapriječenu kaznu dugotrajnog zatvora za niz kaznenih djela.

- Zašto ih sudovi ne izriču, to je druga stvar. U pogledu prevencije nije poduzeto gotovo ništa - kaže Krklec.

Primjerice, kad netko zbog obiteljskog nasilja prvi put završi u sustavu i bude mu izrečena mjera psihosocijalnog tretmana, ne provjerava se kako je ta mjera utjecala na njega i je li promijenio ponašanje.

- Također, ako je žrtva nakon prijave odlučila iskoristit blagodat i ne svjedočiti, za što ima zakonsku mogućnost, institucije su nemoćne - pojašnjava odvjetnica.

Treba se baviti prevencijom, a ne represijom, uključiti Hrvatski zavod za socijalni rad, bolje ih financirati, educirati i školovati da bi se ovakve situacije izbjegle u budućnosti, kaže odvjetnik Neven Antić. Ističe da u slučaju kad žrtva koja prijavljuje nasilje ne želi svjedočiti, institucije ne mogu učiniti ništa.

Prošlu godinu obilježio je jedan od najvećih skokova u broju slučajeva ubojstava žena od strane intimnih partnera u posljednjih deset godina. U 2025. godini ubijeno je 18 žena, a policija je 10 okvalificirala kao kazneno djelo femicida. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u svojem izvješću Saboru navela je da je riječ o alarmantnim podacima, koji upućuju na to da samo uvođenje kaznenog djela femicida u Kazneni zakon nije utjecalo niti donijelo smanjenje ovih crnih brojki.

- Ako zakonske izmjene ne prati reforma društvenih obrazaca koji stvaraju nasilje, ono se u osnovi brutalizira i pogoršava - upozorila je.

Kvalitetnija rješenja su “svi oblici obrazovanja i edukacije te dugotrajni terapijski i resocijalizacijski procesi s počiniteljima i žrtvama nasilja”. U svibnju ove godine na području Josipdola muškarac (69) ubio je ženu (64) vatrenim oružjem, a potom počinio samoubojstvo. U lipnju je u Zagrebu Ukrajinac gurnuo ženu sa zgrade i ubio je. Uhićen je za teško ubojstvo.

Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene Kaznenog zakona, a od 1. siječnja 2027. prvi put se u kaznenopravni sustav uvodi mogućnost kazne doživotnog zatvora za 15 najtežih kaznenih djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Među njima je i femicid. Uvodi se novo kazneno djelo - ekocid, a pooštravaju se i kazne za namjerno izazivanje požara, dok je za najteže oblike sa smrtnom posljedicom ili više ozlijeđenih predviđen dugotrajni i doživotni zatvor. 