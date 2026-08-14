Fenska bura je pogodovala širenju požara kod Omiša, evo kakav će sutra biti vjetar

Katastrofalni požari koji su posljednja 24 sata zahvatili dijelove Dalmacije ponovno su u prvi plan stavili vremensku prognozu. Vjetar, izrazita suhoća i visoke temperature stvorili su vrlo nepovoljne uvjete za širenje vatre, a osobito je problematična bila jaka bura tijekom noći. Bura je u ljetnim mjesecima poznata po fenskom učinku. Zrak se pri spuštanju niz padine zagrijava i dodatno isušuje, zbog čega izostaje uobičajeno noćno hlađenje. Upravo takvi uvjeti pogodovali su brzom širenju požara na području Omiške Dinare.

Tijekom petka situacija se postupno promijenila. Bura je oslabjela, a poslijepodne je vjetar okrenuo na zapadne smjerove. Prema mjerenjima DHMZ-a, u 15 sati na Velom Ratu zabilježena je prosječna brzina vjetra od 7,2 metra u sekundi, dok su udari na dubrovačkom području dosezali oko 7 metara u sekundi.

Posebno zabrinjava izrazito niska vlažnost zraka. U Splitu je u 14 sati izmjereno samo 17 posto vlage, dok je sat vremena kasnije porasla na 26 posto.

Što donosi večer?

Zapadni vjetrovi prema prognozama će do večeri još malo ojačati, nakon čega će postupno oslabjeti. Tijekom noći vjetar će ponovno okrenuti na buru. Iako se ne očekuje njezina snaga kao tijekom prethodne noći, ponegdje će i dalje biti pojačanih, a lokalno i jakih udara.

Foto: meteoadriatic.net

Bura bi trebala oslabjeti u ranim jutarnjim satima subote. Poslijepodne će ponovno zapuhati zapadni vjetar, ali slabiji nego u petak. Nakon toga slijede dva dana uglavnom slabog vjetra.

Temperature će za vikend ostati visoke, ali ipak nešto podnošljivije. U odnosu na četvrtak, u Dalmaciji su u petak temperature bile niže za jedan do pet stupnjeva.

Foto: meteoadriatic.net

Najtopliji su oko 15 sati bili Ploče, Zemunik, Imotski i Knin, gdje je izmjereno 35 stupnjeva.

Vikend sunčan i vruć, a onda stiže promjena

Subota će biti pretežno vedra, uz najviše dnevne temperature između 30 i 35 stupnjeva. Vjetar će biti nešto slabiji nego u petak.

U nedjelju i ponedjeljak očekuje se također pretežno sunčano vrijeme, uz slab dnevni vjetar. Temperature će se kretati između 29 i 34 stupnja, a noći bi trebale biti nešto ugodnije.

Prava promjena vremena očekuje se u noći s ponedjeljka na utorak, kada će preko Hrvatske prijeći hladna fronta.

Najizraženija će biti na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti, no ni Dalmaciju neće zaobići. U prvim satima utorka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje i jače grmljavinsko nevrijeme.

Pritom bi oborina mogla biti vrlo neravnomjerno raspoređena. Dok bi na pojedinim područjima moglo pasti više od 15 litara kiše po četvornom metru, drugdje bi moglo ostati potpuno suho.

S prolaskom fronte zapuhat će umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. No trebala bi brzo oslabjeti tijekom dana, a kiša bi prema jutru trebala prestati uz postupno razvedravanje.

Nakon toga očekuje se ponovno većinom sunčano vrijeme. Vrućine se vraćaju, ali prema trenutačnim prognozama ne bi trebale biti intenzivne kao one koje su pogodile Dalmaciju posljednjih dana.