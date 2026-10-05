Filipović: Nadam se da će odnosi s Hrvatskom biti most za Bosnu i Hercegovinu prema Europi...

Darijana Filipović, nakon pobjede na jučerašnjim općim izborima u BiH za hrvatsku predstavnicu u Predsjedništvu BiH, govorila je u središnjem Dnevniku HTV-a o tome da će joj fokus biti europski put Bosne i Hercegovine, jačanje odnosa s Hrvatskom i suradnja s ostalim članovima Predsjedništva. Istaknula je važnost legitimnog predstavljanja naroda te poručila da političke razlike ne bi smjele biti prepreka funkcioniranju države.

- Dva su razloga zbog kojih je bitno da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju svog predstavnika u Predsjedništvu BiH . Legitimitet predstavljanja je u srži demokratskih načela i Ustava BiH. Drugi razlog je što to vraća povjerenje u institucije BiH. Legitimitet predstavljanja nije samo pitanje Hrvata, kako se to često zna pogrešno predstavljati i interpretirati. Kad Predsjedništvo BiH, odnosno njegova tri člana, imaju legitimitet svojih naroda, onda oni mogu donositi odluke koje imaju na kraju i demokratski legitimitet. To može utjecati pozitivno na sve političke procese u BiH. Hrvati su na izborima kazali tko želi da ih predstavlja. Mislim da, na jednak način kao što je to rekao i bošnjački i srpski narod - Bosna i Hercegovina time dobiva priliku - kazala je u startu Filipović.

Govoreći o vanjskopolitičkim aktivnostima Predsjedništva BiH Filipović smatra kako postoji konsenzus u vezi s pristupom Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.

- Primarno se trebamo fokusirati u Predsjedništvu BiH na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja, izjavila je Filipović, piše HRT.

Odmah je nastavila:

- Što se tiče NATO pristupa, tu je situacija složenija, jer tu ne postoji konsenzus. Postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna. Moje djelovanje će ići uvijek u tom pravcu, dodala je.

Najavila je jačanje odnosa s Hrvatskom.

Između Hrvatske i Željka Komšića, koji je u Predsjedništvu BiH predstavljao hrvatski narod u BiH, nije bilo komunikacije, kazao je novinar Ilko Barbarić. Filipović je poručila da će se to promijeniti.

- Izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima BiH, jer je Hrvatska naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da je glavni zagovornik europskog puta BiH. Sve ono što je do sada bilo, nepostojanje komunikacije između dviju država, za mene nije bio politički stav, nego propuštena prilika. Nadam se da će upravo odnosi između BiH i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi, izjavila je Filipović.

Kaže i kako očekuje korektnu i radnu suradnju s predstavnicima srpskog i bošnjačkog naroda u Predsjedništvu BiH, Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem.

- Ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti. Postoje različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u BiH, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine, energetska stabilnost BiH, projekti kao što su koridor PC i ostali oblici međunarodne suradnje. Sve one razlike koje su među nama, ne smiju se stavljati u prvi plan, jer onda dolazi do blokade države, rekla je Filipović, piše HRT.