Filipović najavila novi odnos s Hrvatskom: 'Izostanak komunikacije štetio je BiH'

Novoizabrana hrvatska članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je ponovnu uspostavu komunikacije između Predsjedništva BiH i vodstava Hrvatske, ocijenivši da je njezin dosadašnji izostanak štetio interesima Bosne i Hercegovine. Filipović je to rekla odgovarajući na pitanje o izostanku komunikacije s tadašnjim hrvatskim članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem, s kojim se hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković nisu željeli službeno sastajati jer je Komšić izabran glasovima dominanto bošnjačkih birača, bez hrvatskog izbornog legitimiteta.

"To će se sve promijeniti, sasvim je jasno i očito, ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine", rekla je Filipović u središnjem Dnevniku Hrvatske radiotelevizije.

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Hrvatsku je pritom opisala kao prvog susjeda BiH, važnog trgovinskog partnera te članicu Europske unije i NATO-a, istaknuvši njezinu ulogu u zagovaranju europskog puta Bosne i Hercegovine.

"Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika i ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi", rekla je Filipović koja je i potpredsjednica HDZ-a BiH.

Istaknula je da članovi Predsjedništva BiH trebaju imati legitimitet naroda koji predstavljaju kako bi odluke tog tijela imale demokratski legitimitet i pozitivno utjecale na političke procese u zemlji.

Govoreći o vanjskoj politici, kazala je da ne očekuje zaokret, nego ubrzavanje, pri čemu bi prioritet trebao biti europski put BiH.

"Po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine jer tu imamo konsenzus tako da se primarno trebamo fokusirati", rekla je.

Ocijenila je i da ne očekuje prijepore sa srpskom članicom državnog vrha Željkom Cvijanović, koja je ponovno birana na tu poziciju na nedjeljnim izborima, jednako kao i njezin bošnjački kolega Denis Bećirović.

Među područjima zajedničkog interesa izdvojila je energetsku stabilnost BiH, izgradnju autoceste na Koridoru Vc i druge oblike međunarodne suradnje.

O mogućim koalicijama HDZ-a BiH s drugim strankama nije željela govoriti, istaknuvši da je za to prerano dok izborni rezultati ne budu konačni i službeni te da je riječ o procesu koji vodi vodstvo HDZ-a BiH.