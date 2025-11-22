Filmska likvidacija u Beogradu: Usred bijela dana sa skutera pucali i ubili vođu Grobara

U Beogradu je danas došlo do teškog ubojstva u kojem je smrtno stradao Tadija Pantić, 25-godišnji vođa navijačke grupe Grobari iz Zemuna. Pantića su, navodno, napala dvojica napadača na skuteru te pucala u njega, pogodivši ga u glavu i tijelo. Preminuo je na mjestu događaja, piše Sport.ba.

Ulica na kojoj se napad dogodio ubrzo je bila blokirana. Na lice mjesta stigli su članovi obitelji i prijatelji nastradalog, dok je policija osigurala područje i pokrenula potragu za počiniteljima.

Pantić je, prema podacima iz istrage prethodnih slučajeva, ranije već bio meta napada. U lipnju ove godine preživio je pokušaj likvidacije na mostu Gazela, kada su ga napadači na skuterima presreli i pucali na automobil u kojem se nalazio. Također je preživio i bombaški napad u rujnu prošle godine, u kojem je poginuo makedonski maneken Martin Sipkovski, navodno angažiran da izvrši atentat, nakon što je došlo do slučajne aktivacije eksplozivne naprave.

Ubijen je usred bijela dana, pred više svjedoka, svega nekoliko sati uoči utakmice u kojoj Partizan u Humskoj dočekuje Železničar iz Pančeva. Grobari iz Zemuna, čiji je Pantić bio vođa, jedna su od frakcija navijačke skupine, a ostaje za vidjeti kako će grupa reagirati na večerašnjoj utakmici.

Scene s mjesta zločina bile su potresne. Pantićeva sestra pokušala je prići tijelu, kroz plač ponavljajući: “Jutros me zagrlio. Pustite me da ga vidim posljednji put.” Policija nastavlja intenzivnu istragu, a motiv ubojstva zasad nije službeno potvrđen.