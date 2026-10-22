Filozofski otkazao ‘Upoznajte komuniste’: Studenti tvrde da je popustio pod pritiskom

Na sastanku s Upravom Filozofskog fakulteta u Zagrebu nije postignut dogovor o održavanju programa "Meet the Communist", iako je Klub studenata predložio da se Revolucionarni komunistički savez povuče iz organizacije, izvijestili su studenti na Facebooku. Kako navode iz Kluba studenata, na sastanku s Upravom fakulteta održanom u srijedu u 13,30 sati razgovaralo se o održavanju programa "Meet the Communist".

Skupa posvećenog marksizmu, komunizmu, kapitalizmu, revoluciji, znanosti i filozofiji, koji je uključivao mogućnost razgovora s članovima Revolucionarnog komunističkog saveza te pristup komunističkoj literaturi i novinama.

Trebao je biti održan u srijedu u 18 sati.

Uprava je, prema priopćenju Kluba studenata, izrazila sumnju da bi sudjelovanje Revolucionarnog komunističkog saveza u organizaciji narušilo načela političke neutralnosti Sveučilišta. Klub studenata ponudio je da se RKS povuče iz organizacije događaja, na što je ta organizacija pristala.

Međutim, Uprava je odbila prijedlog da se program održi samo u organizaciji Kluba studenata, navodeći da bi događaj predstavljao sigurnosni rizik te da bi studenti snosili posljedice i odgovornost u slučaju fizičkog napada na sudionike, ističe se u priopćenju.

Iz Kluba studenata navode i da su od Uprave zatražili osudu najavljene intervencije pripadnika Mladeži Domovinskog pokreta i saborskog zastupnika Josipa Dabre u studentski program na fakultetu, no da je Uprava to odbila.

Također su zatražili javnu osudu prijetnji i drugih oblika vanjskih pritisaka na studente, što je, prema njihovu priopćenju, također odbijeno.

- Je li Upravi stalo da fakultet bude politički neutralan ako popušta pod pritiskom stranačkih aktera na štetu akademske diskusije? Je li Upravi stalo do sigurnosti svojih studenata ako nije ni spremna stati u njihovu obranu pred prijetnjama i vanjskim pritiskom -upitali su iz Kluba studenata.

Uprava Filozofskog fakulteta ranije je objavila da nije odobrila održavanje programa jer Klub studenata, kao jedan od organizatora, nije dostavio zatraženo očitovanje o organizatorima, sadržaju programa, govornicima i planiranim aktivnostima.

Kako je Uprava navela, zaprimila je brojne upite i reakcije javnosti, uključujući dopise s pozivima na uključivanje policije i sigurnosno-obavještajne agencije.

- U organizaciji događanja sudjeluje udruga koja promovira rušenje ustavnog poretka i političko regrutiranje. To je u suprotnosti s fakultetskim propisima i pravnim aktima - istaknuli su iz dekanata u odgovoru Hini u srijedu.

Pritom su naglasili da FFZG ostaje prostor slobode mišljenja, kritičkog propitivanja i sučeljavanja različitih, uključujući radikalne političke i društvene ideje, ali da ne treba biti "poligon za političko regrutiranje ili organiziranje revolucionarnih pokreta”.

RKS se na svojim službenim stranicama opisuje kao jugoslavenska sekcija Revolucionarne komunističke internacionale te organizacija radnika, studenata i učenika okupljenih oko ideja marksizma.