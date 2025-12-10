Florida ruši rekord pogubljenja, neke izjave lede krv u žilama. Ovo su njihove posljednje riječi!

Florida je ove godine pogubila više zatvorenika nego ijedna druga američka savezna država, premašivši sve dosadašnje statistike. Guverner Ron DeSantis dosad je naredio 18 pogubljenja, a 19. je zakazano za sljedeći tjedan, čime je Florida postavila novi rekord u modernoj američkoj povijesti.

Najnovije pogubljenje izvršeno je nad 58-godišnjim Markom Allenom Geraldsom, osuđenim za ubojstvo Tresse Pettibone 1989. godine tijekom neuspjele provale. Geralds je pogubljen trostrukom injekcijom u utorak u 18:15 sati. Bio je na smrtnoj kazni 35 godina, a kao posljednje riječi poručio je: „Žao mi je što te nisam vidio. Volio sam te svakog dana.”

Foto: Florida Department of correction

Florida je pogubila više zatvorenika nego Teksas, Alabama i Južna Karolina zajedno – svaka od tih država izvršila je po pet pogubljenja. Velik broj osuđenika koji su pogubljeni ove godine počinio je najteže zločine, uključujući višestruka ubojstva, silovanja i ubojstva djece. Mnogi su na smrt čekali desetljećima.

Zatvorenici su u svojim posljednjim trenucima iznosili različite poruke – od hladne šutnje do potresnih izjava:

Edward J. Zakrzewski II, osuđen za ubojstvo supruge i dvoje djece, sarkastično je rekao: „Hvala dobrim ljudima države Floride što me ubijaju na najhladniji, najčišći, najhumaniji i najučinkovitiji način. Nemam pritužbi.”

Foto: Florida Department of correction

David Joseph Pittman, osuđen za trostruko ubojstvo, inzistirao je na nevinosti do zadnjeg daha, poručivši: „Došli ste gledati kako Florida ubija nevina čovjeka. Ja nikoga nisam ubio.”

Foto: Florida Department of correction

Glen Edward Rogers, serijski ubojica, završio je riječima: „Predsjedniče Trump, nastavi činiti Ameriku velikom. Spreman sam.”

Foto: Florida Department of correction

Anthony Wainwright iskoristio je posljednje trenutke kako bi se obratio supruzi: „Ljubav je jača od smrti. Voljet ćemo se vječno.”

Foto: Florida Department of correction

Nekolicina osuđenika, poput Kaylea Batesa, Victora Tonyja Jonesa ili Normana Grima, posljednje riječi jednostavno je odbijala izgovoriti.

Većina pogubljenja provedena je standardnom metodom trostruke injekcije koja započinje sedativom etomidatom. Neki osuđenici odbili su posljednji obrok, dok su drugi birali obilne tanjure pržene piletine, odreske, pizzu, sladoled ili kolače.

Sljedeće pogubljenje zakazano je za 18. prosinca, kada bi smrtna kazna trebala biti izvršena nad Frankom Athenom Wallsom, osuđenim za trostruko ubojstvo počinjeno 1980-ih.

Foto: Florida Department of correction

Ako bude pogubljen prema rasporedu, Florida će do kraja godine imati 19 pogubljenja, što je broj bez presedana u posljednjim desetljećima.