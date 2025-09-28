Flotila za Gazu plovi usprkos izraelskoj prijetnji blokadom

Prema MarineTraffic, Globa Sumud Flotilla (GSF) se nalazi na oko 50 kilometara jugoistočno od Krete. Flotila je morala prekinuti svoje putovanje tijekom protekla dva dana zbog olujnih vjetrova i organizacijskih problema. Vremenski uvjeti su se sada poboljšali.

Ostaje nejasno jesu li španjolski patrolni brod Furor i talijanska fregata Fasan, koje su Madrid i Rim poslali u istočni Mediteran, stigli do flotile. Oba broda namijenjena su pružanju pomoći ako je potrebno, iako je neizvjesno koliko blizu bi se mogli približiti izraelskoj blokadi Gaze.

Izrael je upozorio da bi mogao upotrijebiti silu kako bi spriječio flotilu da stigne do obale Gaze. Zemlja je predložila da aktivisti preusmjere pomoć u izraelsku luku Ašdod, ​​odakle bi se mogla prebaciti u Gazu pod kontroliranim uvjetima.

Cipar je također razmatran kao alternativna točka za prihvat, s povremenim pošiljkama pomoći koje bi se odande slale u Ašdod prije nego što stignu u Gazu. Organizatori flotile odbacili su obje opcije, inzistirajući na izravnoj dostavi zaliha u Gazu.

GSF flotila isplovila je krajem kolovoza iz Barcelone prema Gazi s nekoliko stotina aktivista.

Prethodna flotila, predvođena Gretom Thurnberg, koju je predvodio brod Madleen pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva krenula je iz Catanije na Siciliji 1. lipnja 2025. U ranim jutarnjim satima 9. lipnja, izraelske snage presrele su, ukrcale se i zaplijenile Madleen u međunarodnim vodama, spriječivši ga da stigne do Pojasa Gaze.

Na brodu je bilo 12 ljudi, a osim Thunberg bila je i francuska zastupnica u Europskom parlamentu Rima Hassan, članica francuske krajnje ljevičarske stranke Nepokorena Francuska Jean-Luca Melenchona.

Britanski mediji su tada objavili da iza organizacije flotile stoji Hamasov operativac i osnivač "Koalicije boraca za slobodu", Zaher Birawi.