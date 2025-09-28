Obavijesti

News

Komentari 0
HUMANITARNA POMOĆ

Flotila za Gazu plovi usprkos izraelskoj prijetnji blokadom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Flotila za Gazu plovi usprkos izraelskoj prijetnji blokadom
Foto: Stefanos Rapanis

Privatna flotila s oko 50 plovila s humanitarnom pomoći za Pojas Gaze nastavila je svoje putovanje, objavio je MarineTraffic, služba za praćenje pomorskog prometa

Prema MarineTraffic, Globa Sumud Flotilla (GSF) se nalazi na oko 50 kilometara jugoistočno od Krete. Flotila je morala prekinuti svoje putovanje tijekom protekla dva dana zbog olujnih vjetrova i organizacijskih problema. Vremenski uvjeti su se sada poboljšali.

Ostaje nejasno jesu li španjolski patrolni brod Furor i talijanska fregata Fasan, koje su Madrid i Rim poslali u istočni Mediteran, stigli do flotile. Oba broda namijenjena su pružanju pomoći ako je potrebno, iako je neizvjesno koliko blizu bi se mogli približiti izraelskoj blokadi Gaze.

Izrael je upozorio da bi mogao upotrijebiti silu kako bi spriječio flotilu da stigne do obale Gaze. Zemlja je predložila da aktivisti preusmjere pomoć u izraelsku luku Ašdod, ​​odakle bi se mogla prebaciti u Gazu pod kontroliranim uvjetima.

IZRAEL (ZASAD) BEZ REAKCIJE Zapadne zemlje pozvale Izrael da otvori medicinski koridor za pacijente iz Pojasa Gaze...
Zapadne zemlje pozvale Izrael da otvori medicinski koridor za pacijente iz Pojasa Gaze...

Cipar je također razmatran kao alternativna točka za prihvat, s povremenim pošiljkama pomoći koje bi se odande slale u Ašdod prije nego što stignu u Gazu. Organizatori flotile odbacili su obje opcije, inzistirajući na izravnoj dostavi zaliha u Gazu.

GSF flotila isplovila je krajem kolovoza iz Barcelone prema Gazi s nekoliko stotina aktivista.

Prethodna flotila, predvođena Gretom Thurnberg, koju je predvodio brod Madleen pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva krenula je iz Catanije na Siciliji 1. lipnja 2025. U ranim jutarnjim satima 9. lipnja, izraelske snage presrele su, ukrcale se i zaplijenile Madleen u međunarodnim vodama, spriječivši ga da stigne do Pojasa Gaze.

IZRAEL NASTAVLJA OFENZIVU Vlasti Gaze: Izrael namjerno i sustavno gađa naš zdravstveni sustav. Oštećena dječja bolnica
Vlasti Gaze: Izrael namjerno i sustavno gađa naš zdravstveni sustav. Oštećena dječja bolnica

Na brodu je bilo 12 ljudi, a osim Thunberg bila je i francuska zastupnica u Europskom parlamentu Rima Hassan, članica francuske krajnje ljevičarske stranke Nepokorena Francuska Jean-Luca Melenchona.

PORUKA LAVA XIV. Papa izrazio solidarnost s 'mučeničkom zemljom' Gazom
Papa izrazio solidarnost s 'mučeničkom zemljom' Gazom

Britanski mediji su tada objavili da iza organizacije flotile stoji Hamasov operativac i osnivač "Koalicije boraca za slobodu", Zaher Birawi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'
ISPOVIJESTI MEDICINSKIH SESTARA

'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'

Meidicnske sestre i tehničari za 24sata podijelili su svoje priče o tome zašto su odlučili otići iz Hrvatske. Opisali su što ih je otjeralo, ali i kako su se snašli u inozemstvu te što ih je tamo dočekalo
FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici
UHITILI MUŠKARCA

FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici

Čitatelji su nam ranije rekli kako je na podu gdje je žena pogođena bila lokva krvi.
Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)
DETALJI TRAGEDIJE

Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)

Nakon što je žena pogođena, hitno su je prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku. Nažalost, od zadobivenih ozljeda je umrla.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025