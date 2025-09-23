Zapadne zemlje pozvale Izrael da otvori medicinski koridor za pacijente iz Pojasa Gaze...

Deseci zapadnih zemalja pozvali su u ponedjeljak na ponovno otvaranje medicinskog koridora između Gaze i Zapadne obale koju je okupirao Izrael, nudeći financijsku pomoć i medicinsko osoblje ili opremu za liječenje pacijenata iz Gaze na Zapadnoj obali.

"Snažno pozivamo Izrael da obnovi medicinski koridor na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem, kako bi se medicinske evakuacije iz Gaze mogle nastaviti i pacijenti mogli dobiti liječenje koje im je toliko hitno potrebno na palestinskom teritoriju", navodi se u zajedničkoj izjavi koju je objavila Kanada.

Među 24 zemlje i organizacije potpisnice izjave su Austrija, Belgija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Europska unija i Poljska.

Sjedinjene Države nisu navedene kao potpisnice.

"Nadalje, pozivamo Izrael da ukine ograničenja na isporuku lijekova i medicinske opreme u Gazu“, navodi se u izjavi.

Izrael nije odmah reagirao. U prošlosti je Izrael odbijao pozive da se stanovnicima Gaze omogući primanje medicinske skrbi na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu, a posljednji put tijekom sastanka ovog mjeseca između ministra vanjskih poslova Gideona Saara i njegova danskog kolege, kada je Saar naveo „sigurnosne probleme“.

Izrael je dopustio evakuaciju nekih stanovnika Gaze u arapske i europske zemlje radi liječenja. Palestinci kažu da to nije zamjena za širi pristup bolnicama u drugim palestinskim teritorijima.

Humanitarne agencije su krajem kolovoza izjavile da je samo mali dio potrebne pomoći, uključujući lijekove, stizao do ljudi u Gazi otkako je Izrael u svibnju ukinuo blokadu pomoći. Svjetska zdravstvena organizacija je u svibnju izjavila da je zdravstveni sustav Gaze na rubu pucanja. Izrael kontrolira sav pristup Gazi i kaže da dopušta dovoljno pomoći u hrani i zaliha u enklavu.

Fotografije na smrt izgladnjelih Palestinaca, uključujući djecu, izazvale su globalnu ogorčenost zbog izraelskih napada na Gazu u kojima je vojska od listopada 2023. ubila desetke tisuća ljudi, većinom žena i djece, prisilila na interno raseljavanje gotovo cijelo stanovništvo Gaze i blokadom pomoći izazvala krizu gladi. Brojni stručnjaci za ljudska prava, znanstvenici i istraga UN-a ustvrdili su da Izrael provodi genocid u Gazi.

Izrael svoje postupke naziva samoobranom nakon napada palestinskih militanata Hamasa u listopadu 2023. u kojem je ubijeno 1200 ljudi, a više od 250 je uzeto za taoce.

Neki ključni američki saveznici, ponajviše Velika Britanija i Francuska, okupili su se oko zagovaranja palestinske državnosti u Ujedinjenim narodima kao puta do rješenja o dvjema državama, unatoč neodobravanju Washingtona.