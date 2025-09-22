Vlasti Gaze: Izrael namjerno i sustavno gađa naš zdravstveni sustav. Oštećena dječja bolnica

Ministarstvo zdravstva u Pojasu Gaze objavilo je da su dvije bolnice u gradu Gazi prestale s radom zbog eskalacije izraelske kopnene ofenzive i štete nastale u nastavku izraelskog bombardiranja, dok tenkovi prodiru dublje u taj teritorij. Ministarstvo je u svom priopćenju objavilo da je dječja bolnica al-Rantisi teško oštećena prije nekoliko dana u izraelskom bombardiranju. Istovremeno, priopćenje je izvijestilo o izraelskim napadima kod obližnje bolnice Eye, što je i tamo dovelo do suspenzije zdravstvenih usluga.

"Okupacija (Izrael) namjerno i sustavno gađa zdravstveni sustav u Gazi u sklopu svoje genocidne politike protiv Pojasa", ističe se u priopćenju. "Nijedan od objekata ili bolnica nemaju sigurne pristupne rute kojima bi pacijenti i ranjeni mogli doći do njih", dodalo je ministarstvo.

Izrael nije zasad komentirao izvješće.

U ratu koji traje gotovo dvije godine, Izrael grad Gazu opisuje kao posljednje utočište Hamasa. Izraelska vojska uništava stambene blokove za koje tvrdi da ih militantna skupina koristi otkako je Izrael započeo svoju kopnenu ofenzivu na grad ovog mjeseca.

Stanovnici su u ponedjeljak rekli da su izraelski tenkovi prodrli dublje u područje Šeik Radvan i ulicu Džala na sjeveru grada Gaze, gdje se nalaze dvije bolnice, a da su u Tel al-Haviju na jugoistoku tenkovi napredovali prema zapadnom dijelu grada. Kazali su da su izraelske snage upotrijebile vozila natovarena eksplozivima, koje su detonirali daljinskim upravljanjem, kako bi raznijele desetke kuća u dvama područjima.

Na sastanku u ponedjeljak u vojnom sjedištu u Tel Avivu s ministrom obrane Israelom Katzom i čelnikom vojske Eyalom Zamir, premijer Benjamin Netanyahu je ponovo potvrdio svoju odlučnost da eliminira Hamas, osigura oslobađanje preostalih talaca i pobrine se za to da Gaza više ne predstavlja prijetnju za Izrael, objavio je njegov ured.

Ofenziva je uznemirila obitelji izraelskih talaca koje Hamas i dalje drži u Gazi. Vjeruje se da je još uvijek živo 20 od 48 otetih osoba.

Lokalne zdravstvene vlasti su u međuvremenu objavile da je najmanje 25 osoba ubijeno u izraelskoj paljbi u ponedjeljak diljem enklave, ali uglavnom u gradu Gazi.

U Hamasovom napadu na Izrael 7. listopada 2023. ubijeno je 1200, a oteta 251 osoba, prema izraelskim brojkama.

Prema zdravstvenim vlastima u Gazi, u izraelskoj vojnoj kampanji je ubijeno preko 65.000 Palestinaca, uglavnom civila, a proširila se glad, razoren je ogroman broj zgrada, a većina stanovništva enklave je raseljena, često više puta. UN-ovi istražitelji su izraelske postupke nazvali genocidom.