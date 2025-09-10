Flotila za Gazu: Pogođen je još jedan brod, nema ozlijeđenih

Na brodu u tuniškoj luci Sidi Bou Said izbio je požar, no nema izvještaja o ozlijeđenima, kazao je jedan od organizatora flotile Reutersu, dan nakon što je skupina kazala da je još jedno plovilo pogođeno u tuniškim vodama. Tuniški dužnosnici kazali su da je do eksplozije došlo iz unutrašnjosti samoga plovila, a glasnogovornik Narodne garde Tunisa za radio Mosaique FM kazao je da izvještaji o napadu dronom "nemaju utemeljenja u stvarnost". Brod, koji plovi pod portugalskom zastavom, i vozi upravljački odbor flotile, pretrpio je oštećenja od požara na glavnoj palubi i spremištu u potpalublju, priopćila je flotila GSF, međunarodna inicijativa koja nastoji prekinuti izraelsku pomorsku blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć ratom razorenoj Gazi koristeći civilne brodove koje podupiru delegacije iz 44 zemalja.

Nakon udara, deseci su se ljudi okupili u tuniškoj luci Sidi Bou Said, gdje su usidreni brodovi flotile, mašući palestinskim zastavama i skandirajući "Oslobodite Palestinu", kazao je svjedok Reutersa.

Izrael je nametnuo pomorsku blokadu toj obalnoj enklavi otkad je Hamas preuzeo kontrolu nad Gazom 2007., kazavši da je cilj blokade obustava dostave oružja toj militantnoj skupini.

Blokada je opstala kroz više sukoba, uključujući i rat koji je u tijeku, koji je započeo kad je Hamas na jugu Izraela ubio oko 1200 ljudi te zatočio 250 talaca u listopadu 2023., prema izraelskim brojkama.

U posljedičnom vojnom napadu Izraela protiv Hamasa ubijene su preko 64 tisuće Palestinaca, kazalo je ministarstvo zdravstva Gaze, dok je tijelo za nadzor globalne gladi kazalo da je dio te enklave izgladnjeno.

Izrael je Gazu odcijepio početkom ožujka, onemogućivši ulazak pomoći tri mjeseca, kazavši da Hamas preusmjerava zalihe.

U lipnju, izraelske pomorske snage zaplijenile su jahtu koja je plovila pod britanskom zastavom, na kojoj se, uz druge članove posade, nalazila Greta Thunberg. Taj brod s pomoći Izrael je prozvao propagandom u korist Hamasa.

GSF je poručila da je u tijeku istraga napada dronom te da će po istrazi objaviti rezultate.

"Agresivno djelovanje kojim se cilja zastrašiti i omesti naša misija neće nas odvratiti. Naša mirovna misija s ciljem prekidanja okupacije Gaze i solidariziranjem s njezinim građanima odlučno se nastavlja", kazala je GSF.