jedno od najpopularnijih mjesta

Fontana di Trevi turistima se od veljače naplaćuje, evo koliko

Foto: Marijan Murat/DPA

Poželjeti želju i baciti novčić u bazen fontane tradicija je od koje i gradske vlasti imaju koristi. Tjedno ondje prikupe tisuće eura kovanica, da bi ih potom donirali Caritasu

Turisti će od veljače morati platiti dva eura da bi pristupili i izbliza razgledali rimsku turističku atrakciju - Fontanu di Trevi, što će gradu godišnje donijeti 6,5 milijuna eura, najavio je u petak gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri.

Besplatan pristup ovome baroknom remek-djelu imat će i dalje samo stanovnici talijanske prijestolnice. Fontana će se i dalje moći razgledati iz daljine, no pristup izbliza bit će rezerviran isključivo za vlasnike ulaznica, pojasnio je gradonačelnik na konferenciji za novinare.

"Od 1. veljače uvodimo plaćanje ulaznice za šest rimskih lokacija" a među njima je i Fontana di Trevi, rekao je. Ulaz na ostalih pet lokacija stajat će pet eura.

Fontana je za turiste jedno od najpopularnijih mjesta u Rimu. Posebno ju je proslavio film Federica Fellinija "La Dolce Vita" u kojemu Anita Ekberg u kultnoj filmskoj sceni poziva Marcella Mastroiannija da joj se pridruži u fontani. Posjet Fontani di Trevi u vrhu je popisa za razgled brojnim posjetiteljima koji istražuju Vječni grad.

Poželjeti želju i baciti novčić u bazen fontane tradicija je od koje i gradske vlasti imaju koristi. Tjedno ondje prikupe tisuće eura kovanica, da bi ih potom donirali Caritasu.

Gradonačelnik Gualtieri je kazao da je između 1. siječnja i 8. prosinca područje neposredno ispred fontane posjetilo i vidjelo oko devet milijuna turista, što je prosječno dnevno 30.000 ljudi. Kazao je i da je Gradska uprava već najavila planove o regulaciji pristupa fontani zbog prenapučenosti u tome području, koje je, među ostalim, postalo metom džepara.

Gradsko vijeće je procijenilo da bi se od naplate ulaznica za razgledavanje Fontane di Trevi godišnje moglo zaraditi oko 6,5 milijuna eura.

Čini se da talijanske vlasti postupno u raznim turistima privlačnim gradovima i lokacijama uvode naknade za razgledavanje spomenika.

Godine 2023. gradske vlasti počele su naplaćivati ulaz u Panteon, crkvu smještenu u bivšemu rimskom hramu, a Venecija je prošle godine uvela turističku ulaznicu u središte grada tijekom ljetnih razdoblja kada je ondje najviše turista. 

