Fortenova je kupila Meggleovu mljekaru: Proizvodnja kreće od 2021., zaposlit će stotinjak ljudi

Preuzimanje imovine Megglea i razvoj novih proizvoda mogu biti dodatan poticaj povećanju proizvedenih količina mlijeka i investicijama malih proizvođača, rekao je Andrej Dean, predsjednik Uprave Belja

<p>Belje plus, članica Fortenova grupe, i MEGGLE Hrvatska postigli su dogovor i potpisali sporazum o kupoprodaji imovine MEGGLE-ove mljekare u Osijeku. Kupovinom nekretnina i proizvodne linije MEGGLE-a, s namjerom da u Osijeku od 1. siječnja 2021. započne s vlastitom proizvodnjom, Belje će očuvati dugogodišnju tradiciju proizvodnje mlijeka u tom dijelu Slavonije.</p><p>Također, pokretanjem proizvodnje u Osijeku, Belje će određenu količinu mlijeka otkupljivati od sadašnjih MEGGLE-ovih kooperanata, dok se potrebe za zaposlenicima još procjenjuju, no očekuje se zapošljavanje stotinjak zaposlenika.</p><p>Osim toga, Fortenova grupa već sad proizvodi oko 10 posto ukupne količine mlijeka proizvedenog u Hrvatskoj što čini oko 5 posto domaćih potreba. Najveći dio mlijeka koje se proizvede u Belju koristi se za proizvodnju ABC krem sira čija se godišnja proizvodnja kreće na razini 3.700 tona i za čiji su portfelj razvijeni planovi značajnog širenja.</p><p>- Zadovoljni smo postignutim dogovorom i zaključenjem kupoprodaje MEGGLE-ove imovine u Osijeku te odlukom Belja da nakon našeg povlačenja nastavi s proizvodnjom na toj lokaciji. Nakon što je MEGGLE grupa donijela konačnu odluku o gašenju vlastite proizvodnje u Hrvatskoj, uložili smo maksimalan napor da nađemo kupca za našu imovinu kako bi osigurali da što veći broj naših zaposlenika nakon 31. prosinca ima novo zaposlenje te kako naši kooperanti ne bi imali zastoj u otkupu mlijeka. MEGGLE do kraja godine nastavlja s procesom restrukturiranja svoga poslovanja, sukladno dogovoru koji smo postigli sa sindikatima, uz pravovremeno i cjelovito ispunjavanje svih preuzetih obveza - kazao je <strong>Marjan Vučak</strong>, predsjednik Uprave MEGGLE Hrvatska.</p><p>- MEGGLE grupa je svjesna koliko je važno sačuvati proizvodnju mlijeka u Osijeku zbog čega smo našu odluku odlagali dok je god to bilo moguće i drago nam je da će se s novim vlasnikom ona ipak nastaviti. MEGGLE je svih ovih godina bio socijalno osjetljiv i odgovoran poslodavac te pouzdan poslovni partner. I postizanje ovog dogovora s Fortenova grupom potvrđuje da smo to ostali i u ovom procesu restrukturiranja, a na istim načelima ćemo nastaviti poslovati i nadalje - naglasio je <strong>Matthias Oettel</strong>, predsjednik Uprave MEGGLE grupe.</p><p>- Fortenova grupa kontinuirano radi na daljnjem jačanju vrijednosti i osnaživanju portfelja svojih brendova. Kako bismo iskoristili sve potencijale ABC svježeg krem sira koji je jedan je od najjačih regionalnih brendova i naših izvoznih proizvoda, Belju su potrebni dodatni proizvodni kapaciteti pa nam je povlačenje MEGGLE-a omogućilo da ih osiguramo u kratkom roku. S pogonom u Osijeku osigurali smo preduvjete za razvoj novih proizvoda, proizvedenih od domaće sirovine, visoke kvalitete i više dodane vrijednosti. S ovim iskorakom nastavljamo raditi i na očuvanju te daljnjem rastu domaće poljoprivredne proizvodnje, što uz, spašavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, ima velik značaj za Slavoniju i širu društvenu zajednicu. Fortenova grupa na poslovanje gleda dugoročno i sada pripremamo kompaniju za poslovanje u vremenu nakon krize, kako bi kada krene oporavak imali što jaču polugu rasta, a ovu transakciju u cijelosti financiramo iz operativnog poslovanja – rekao je <strong>Fabris Peruško</strong>, glavni izvršni direktor Fortenova grupe.</p><p>- Preuzimanje imovine Megglea i razvoj novih proizvoda mogu biti dodatan poticaj povećanju proizvedenih količina mlijeka i investicijama malih proizvođača u farme muznih krava u Hrvatskoj. To bi svakako pozitivno utjecalo na promjenu trendova, nakon što je ove godine u Hrvatskoj napokon zaustavljen dugotrajni pad proizvedenih količina mlijeka. Mliječna industrija je jedan od glavnih fokusa strategije 2020.-2025. u Poslovnom području poljoprivreda u Fortenova grupi, a prehrambena industrija Belje bit će nositelj razvojnog zamaha u tom segmentu - rekao je<strong> Andrej Dean</strong>, predsjednik Uprave Belja.</p><p>Transakcija će biti provedena nakon što se dobiju sva potrebna regulatorna odobrenja.</p>