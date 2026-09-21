Hrvatska prosvjeduje zbog femicida u Slatini: Dok ministar baca svjetlo, žene su u mraku

U 17 hrvatskih gradova i mjesta danas se održavaju prosvjedne akcije zbog ubojstva žene (35) u Slatini i postupanja institucija koje su ranije bile upoznate s nasiljem. Akciju pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" organiziraju Ženska mreža Hrvatske i druge ženske udruge i inicijative. Prosvjedi se održavaju uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 22. rujna.

Povod za akcije je ubojstvo žene 8. rujna u Slatini. Za ubojstvo je bio osumnjičen njezin 40-godišnji suprug, koji ju je, prema policijskim informacijama, usmrtio oštrim predmetom. Žena je iza sebe ostavila šestero djece.

Supruga je muškarca još 21. srpnja prijavila policiji zbog prijetnje, obiteljskog nasilja i povrede prava djeteta. Nakon toga je uhićen, udaljen iz zajedničkog doma i određene su mu mjere zabrane približavanja, uhođenja i uznemiravanja. Na dan ubojstva žena je oko 21.10 sati ponovno zvala policiju zbog obiteljskog nasilja. Policajci su stigli na adresu, ali muškarca nisu pronašli. Nakon obilaska okolice vratili su se u policijsku postaju. Oko 20 minuta kasnije zaprimljena je dojava o ubojstvu.

Split: Održana akcija "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina nakon izvanrednog nadzora rekao je da 8. rujna, neposredno prije ubojstva, nisu poduzete sve radnje koje su se trebale poduzeti s obzirom na poznate rizike. Utvrđene su slabosti u organizaciji potrage za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga te komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra. Zbog težih povreda službene dužnosti pokrenuti su disciplinski postupci protiv policijskih službenika.

Dodatnim nadzorom u Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj utvrđeni su propusti kod još jednog policijskog službenika, zbog čega je načelnik PU virovitičko-podravske protiv ukupno šestero policijskih službenika podnio zahtjeve za pokretanje disciplinskih postupaka.

Nadzor je proveden i u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici. DORH je zaključio da je postojala osnova za predlaganje istražnog zatvora za osumnjičenika, no umjesto toga određene su mu mjere opreza.

DORH je također naveo da se kontakt žrtve s osumnjičenikom i njezin zahtjev za ukidanjem dijela mjera mogao tretirati kao kršenje mjera opreza, na temelju čega se od suda moglo tražiti određivanje istražnog zatvora. Istodobno, nadzorom nisu utvrđene nezakonitosti u radu državnog odvjetništva.

Nakon izvanrednog nadzora zbog ubojstva 35-godišnje žene u Slatini, protiv ukupno šest policijskih službenika pokrenuti su disciplinski postupci zbog sumnje na težu povredu službene dužnosti.

Split: Održana akcija "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kod petero policajaca utvrđeni su propusti u radu, dok je kod šestog utvrđen propust u komunikaciji i izvješćivanju. Načelnik Policijske uprave virovitičko-podravske Marcel Štrok protiv njih je nadležnom disciplinskom sudu podnio zahtjeve za pokretanje postupaka.

Pet policajaca prethodno je udaljeno iz službe, a nakon dodatno utvrđenih propusta udaljen je i šesti policajac.

Organizatorice prosvjeda reagirale su i na izjavu ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića. On je 10. rujna rekao da je žena tjedan dana prije ubojstva, uz prisutnost odvjetnika, povukla sve mjere te da to slučaju daje "specifično svjetlo".

Ženska mreža Hrvatske smatra da se takvom izjavom odgovornost prebacuje na ubijenu ženu. Organizatorice ističu da povlačenje prijave ili zaštitnih mjera ne znači da je nestao ranije utvrđeni rizik te da institucije i dalje imaju obvezu procjenjivati opasnost i štititi žrtvu.

Ružić je odbacio tvrdnje da je krivnju prebacio na žrtvu. Rekao je da je govorio na temelju informacija koje je tada imao te da nije tvrdio da u sustavu nije bilo propusta.

Split: Održana akcija "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Organizacije traže donošenje posebnog zakona protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja te da se nasilje nad ženama iz prekršajne prebaci u isključivo kaznenu sferu.

Traže i uvođenje jedinstvene i obvezne procjene rizika od ponavljanja nasilja i femicida, specijaliziranu edukaciju stručnjaka koji odlučuju o zaštiti žrtava, brže i bolje koordinirano postupanje institucija te odgovornost za propuste u zaštiti žena. Akcije se danas održavaju u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj.