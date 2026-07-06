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UPOZORAVAJU NA RIZIKE

FOTO Carina zaplijenila gotovo tisuću vapeova: Sporne pošiljke naručivali su i maloljetnici...

Piše Iva Tomas,
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FOTO Carina zaplijenila gotovo tisuću vapeova: Sporne pošiljke naručivali su i maloljetnici...
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Foto: Carinska uprava
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Nosi i značajne zdravstvene rizike jer se često radi o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava, za koje nije moguće potvrditi zdravstvenu ispravnost niti usklađenost s važećim propisima - navode u priopćenju

Sektor za mobilne jedinice Ministarstva financija Carinske uprave otkrio je i spriječio nezakonit unos veće količine jednokratnih e-cigareta, takozvanih vape proizvoda, koji su poštanskim pošiljkama stizali primateljima u Hrvatskoj iz drugih država članica Europske unije. Zaplijenili su 970 komada e-cigareta i izdali sedam prekršajnih naloga, piše Carinska uprava.

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- Tijekom provedbe operativne akcije otkriven je veći broj pošiljaka koje su sadržavale vape proizvode dalekoistočnog podrijetla prethodno uvezenih u drugu članicu EU iz koje su otpremane primateljima u Republici Hrvatskoj, protivno propisima kojima se uređuje unos i promet trošarinskih proizvoda. U skladu sa zakonskim ovlastima, Carinska uprava poduzela je propisane mjere radi sprječavanja nezakonitog unosa i daljnje distribucije takvih proizvoda na tržištu Republike Hrvatske - priopćila je Carinska uprava. 

Foto: Carinska uprava
Foto: Carinska uprava

Oduzeto je 970 komada e-cigareta, izdano je sedam  prekršajnih naloga radi počinjenja prekršaja iz članka 133. stavka 1. točke 3. Zakona o trošarinama, s novčanim kaznama u iznosu od 4.350,00 eura. Podnijeli su su četiri optužna prijedloga nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež te je obračunata trošarina u ukupnom iznosu od 5.915,00 eura.

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- Posebno zabrinjava činjenica da su znatan dio spornih pošiljaka naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici, pri čemu svrha narudžbi nije bila isključivo osobna uporaba, već i daljnja distribucija drugim maloljetnim osobama. Takav način distribucije upućuje na trend neformalne prodaje vape proizvoda među djecom i mladima, izvan zakonom propisanih kanala prodaje i bez ikakvog nadzora što povećava dostupnost nikotinskih proizvoda djeci i mladima, te stvara paralelni lanac distribucije koji je izvan dosega redovitih tržišnih kontrola, što osim fiskalne štete, nosi i značajne zdravstvene rizike jer se često radi o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava, za koje nije moguće potvrditi zdravstvenu ispravnost niti usklađenost s važećim propisima - navode u priopćenju.

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