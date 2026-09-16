FOTO Gori kamion na A3 kod N. Gradiške! HAK: 'Vozi se jednom trakom uz ograničenje brzine'

Gori kamiona na autocesti kod Nove Gradiške, rekao nam je čitatelj, koji nam je poslao fotografije.

Iz HAK-a su izvijestili kako je na A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca došlo do požara na vozilu.

- Vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat - rekli su.

Uz to na A3 se zbog povećanja gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se u koloni u pokretu.