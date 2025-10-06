Obavijesti

FLOTILA ZA GAZU

Izrael deportirao Gretu Thunberg. Uskoro stiže u Grčku

Piše Filip Sulimanec
4
Foto: ISRAEL FOREIGN MINISTRY

Deportirani su identificirani kao državljani Grčke, Italije, Francuske, Irske, Švedske, Poljske, Njemačke, Bugarske, Litve, Austrije, Luksemburga, Finske, Danske, Slovačke, Švicarske, Norveške, Velike Britanije, Srbije i Sjedinjenih Država

Izrael je u ponedjeljak deportirao 170 aktivista i članova Global Sumud Flotille, uključujući i Gretu Thunberg. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova podijelilo je slike „Grete i drugih sudionika ovog PR performansa“, kako flotilu zovu Izraelci, na aerodromu prije deportacije, nakon njihovog pritvora u Izraelu.

Ministarstvo je navelo da će biti deportirani u Grčku i Slovačku. Aktivisti na floti ranije su rekli da se očekuje kako će Thunberg stići u Grčku u ponedjeljak.

Swedish activist Greta Thunberg and Brazilian activist Thiago Avila sit in a vessel with members of the Global Sumud Flotilla, making their way to Israel
Foto: ISRAEL FOREIGN MINISTRY

Global Sumud Flotilla od 50-ak brodova pokušala je probiti blokadu Gaze i dopremiti humanitarnu pomoć te skrenuti pozornost svijeta na Tantalove muke kroz koje prolaze Palestinci u uništenom pojasu Gaze.

Članica flotile bila je i zagrebačka pravnica i politička aktivistica Morana Miljanović

