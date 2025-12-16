FOTO Gužve diljem Zagreba: Na A3 nesreća, stvorila se kolona!

Magla, skliski kolnici i niske temperature dočekali su vozače na zagrebačkim prometnicama, na kojima se stvara jutarnji krkljanac.

Gužva je diljem grada, posebice na Slavonskoj aveniji, Jadranskom mostu, Mostu slobode kao i Mostu mladosti, Heinzelovoj i Radničkoj na istoku, ali i Zagrebačkoj na zapadu grada.

Foto: Google Maps

Na Zagrebačkoj obilaznici (A3) došlo je do prometne nesreće kod Mosta Sava u smjeru Bregane. Vozi se usporeno, a kolona je duga oko dva kilometra.

Na promet utječe i nova regulacija na križanju Selske i Ozaljske, gdje je ukinuto lijevo skretanje. Promjena je izazvala prilagodbu kod dijela vozača koji se još navikavaju na nova pravila.

Foto: Google Maps

U narednom razdoblju očekuju se dodatne gužve. Grad Zagreb kreće u sanaciju Podsusedskog mosta, ključnog zapadnog ulaza u grad. Obnova vrijedna 3,6 milijuna eura trajat će deset mjeseci, a promet će se većinu vremena odvijati samo jednim trakom, uz povremena potpuna zatvaranja. Uz to, radovi traju i na nadvožnjaku Jankomir na Ljubljanskoj aveniji, a povremeni zastoji zbog radova očekuju se i na autocesti A1.

Kako navode iz Hrvatskog autokluba, magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica.

- Tijekom dana očekujemo povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama - dodaju.

Vozačima se savjetuje da prilagode vožnju uvjetima na cesti, posebice zbog magle i moguće poledice. Prije polaska na put, stanje na cestama provjerite na stranicama Hrvatskog autokluba. Strpljenje će biti potrebno, pogotovo jer se gužve nastavljaju, a već u srijedu navečer centar grada bit će blokiran zbog humanitarng koncerta na Trgu bana Jelačića.