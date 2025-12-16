Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZ, VOZAČI

FOTO Gužve diljem Zagreba: Na A3 nesreća, stvorila se kolona!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Gužve diljem Zagreba: Na A3 nesreća, stvorila se kolona!
2
Foto: HAK

Gužva je diljem grada, posebice na Slavonskoj aveniji, Jadranskom mostu, Mostu slobode kao i Mostu mladosti, Heinzelovoj i Radničkoj na istoku, ali i Zagrebačkoj na zapadu grada

Magla, skliski kolnici i niske temperature dočekali su vozače na zagrebačkim prometnicama, na kojima se stvara jutarnji krkljanac. 

Gužva je diljem grada, posebice na Slavonskoj aveniji, Jadranskom mostu, Mostu slobode kao i Mostu mladosti, Heinzelovoj i Radničkoj na istoku, ali i Zagrebačkoj na zapadu grada. 

Foto: Google Maps

Na Zagrebačkoj obilaznici (A3) došlo je do prometne nesreće kod Mosta Sava u smjeru Bregane. Vozi se usporeno, a kolona je duga oko dva kilometra. 

NOVI PLAN Tomašević otkrio kako planira smanjiti gužve u Zagrebu: 'Ovaj sustav će nam to omogućiti'
Tomašević otkrio kako planira smanjiti gužve u Zagrebu: 'Ovaj sustav će nam to omogućiti'

Na promet utječe i nova regulacija na križanju Selske i Ozaljske, gdje je ukinuto lijevo skretanje. Promjena je izazvala prilagodbu kod dijela vozača koji se još navikavaju na nova pravila.

Foto: Google Maps

U narednom razdoblju očekuju se dodatne gužve. Grad Zagreb kreće u sanaciju Podsusedskog mosta, ključnog zapadnog ulaza u grad. Obnova vrijedna 3,6 milijuna eura trajat će deset mjeseci, a promet će se većinu vremena odvijati samo jednim trakom, uz povremena potpuna zatvaranja. Uz to, radovi traju i na nadvožnjaku Jankomir na Ljubljanskoj aveniji, a povremeni zastoji zbog radova očekuju se i na autocesti A1.

Kako navode iz Hrvatskog autokluba, magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.  Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica. 

MILIJUNSKI POSAO Podsusedski most ide na veliki 'remont': Dodatne gužve u Zagrebu trajat će 10 mjeseci
Podsusedski most ide na veliki 'remont': Dodatne gužve u Zagrebu trajat će 10 mjeseci

- Tijekom dana očekujemo povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama - dodaju.

Vozačima se savjetuje da prilagode vožnju uvjetima na cesti, posebice zbog magle i moguće poledice. Prije polaska na put, stanje na cestama provjerite na stranicama Hrvatskog autokluba. Strpljenje će biti potrebno, pogotovo jer se gužve nastavljaju, a već u srijedu navečer centar grada bit će blokiran zbog humanitarng koncerta na Trgu bana Jelačića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je vila koju je u Parku prirode izgradio bivši moćnik HDZ-a: Vrijedi 900.000 eura
LUKSUZ PODNO VELEBITA

FOTO Ovo je vila koju je u Parku prirode izgradio bivši moćnik HDZ-a: Vrijedi 900.000 eura

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati.
JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!
NAPAD NA AUSTRALSKOJ PLAŽI

JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!

Uz vozačku dozvolu napadača, policija je pronašla i člansku iskaznicu lovačkog kluba "Zastava Hunting Association". Predsjednik udruženja Vanja Kužeta potvrdio je da je bio član
VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
VRIJEDI 400 MILIJUNA DOLARA

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025