Gužve na cestama. Na Bajakovu kolona devet kilometara

Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera te između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja .

Na A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko pet kilometara te se proteže u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na A3 Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko devet kilometara.

Foto: HAK

Na A7 Rupa-Križišće kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko dva kilometra. Vozačima kojima su odredište Crikvenica i Novi Vinodolski savjetuje se izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće.

Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano.

Na Krčkom mostu vrlo je gust promet u smjeru otoka.

U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih kolnika, HAK upozorava vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Zbog tehničkih razloga 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula.

Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima .

U nedjelju 19. srpnja trajekt će iz luke Preko u putovanju u 0030 sati izvanredno pristati na otok Ošljak.