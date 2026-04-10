Obavijesti

News

Komentari 0
RAT NA BLISKOM ISTOKU

FOTO Islamabad pooštrava sigurnosne mjere uoči mirovnih pregovora SAD-a i Irana

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
8
Foto: Asim Hafeez

U palestinskome glavnom gradu u petak su pojačane sigurnosne mjere uoči održavanja mirovnih pregovora između iranskih i američkih dužnosnika o okončanju rata na Bliskom istoku

Pakistan je posljednjih mjeseci postao ključan posrednik između Teherana i Washingtona te igra središnju ulogu kada je posrijedi dvotjedno primirje najavljeno ranije ovaj tjedan. Očekuje se da će razgovori u Islamabadu započeti u petak preliminarnim razgovorima između stručnjaka, a potom će se u subotu održati glavni sastanak, izvijestili su pakistanski sigurnosni izvori.

Bude li potrebno pregovori bi se mogli produljiti do nedjelje.

Do 10.000 pripadnika sigurnosnih snaga, uključujući vojsku, paravojne snage i policiju, zaduženo je za zaštitu pregovora uz obavještajne operativce.

Pakistan prepares to host the U.S. and Iran for peace talks, in Islamabad
Foto: Akhtar Soomro

Već je proglašen neradni dan da bi se kretanje stanovnika svelo na minimum, a "crvena zona" visoke sigurnosti ili enklava u kojoj se nalaze ključne vladine zgrade i strana veleposlanstva, zapečaćena je.

Očekuje se da će se razgovori održati u hotelu u crvenoj zoni koji je već ispražnjen iz sigurnosnih razloga.

Dpa piše da su onamo već stigli sigurnosni timovi iz zemalja sudionica koji blisko surađuju s pakistanskim vlastima, nadziru dogovorene aranžmane i provode procjenu mjesta i ruta kretanja. 

Pakistan prepares to host the U.S. and Iran for peace talks, in Islamabad
Foto: Akhtar Soomro

Pakistanska vlada je ublažila i vizna ograničenja dok delegacije i novinari postupno stižu u Islamabad.

"Pakistan pozdravlja sve sudionike, među kojima su i novinari iz zemalja sudionica, koji putuju ovamo zbog pregovora", napisao je ministar vanjskih poslova Ishaq Dar na platformi X.

"U tu svrhu od svih zrakoplovnih kompanija traži se da dopuste ukrcaj svim takvim osobama koje nemaju vizu. Imigracijske vlasti u Pakistanu izdat će im vizu po dolasku", pojasnio je. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026