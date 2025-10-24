Obavijesti

VOZIO 57 KILA U AUTU

FOTO Kakav ulov u Splitu: Kod dilera našli više od 80 kila trave

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MUP

Policajci su u četvrtak zaustavili Audi i u njemu pronašli više od 57 kila marihuane, a potom još 26 kilograma u garažnom boksu. Dileu su našli i više od 26.000 eura

Splitski službenici PNUSKOK-a dovršili su istragu nad 45-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Prema informacijama iz policije, sumnja se da je osumnjičeni tijekom dužeg vremenskog razdoblja nabavljao veće količine marihuane od zasad nepoznate osobe, koje je potom skladištio u garažnom boksu na području Splita, prepakiravao i pripremao za daljnju prodaju radi ostvarivanja nepripadne imovinske koristi.

Foto: MUP

Policija je 23. listopada oko 10 sati, na autocesti A1, na izlazu s naplatne postaje Dugopolje, zaustavila Audi kojim je upravljao osumnjičeni. Tijekom pretrage vozila, temeljem naloga Županijskog suda u Splitu, pronađeno je 50 vakuumiranih paketa s ukupno 57,7 kilograma marihuane, koja je odmah oduzeta.

Uz drogu, policajci su pronašli i ručni sat marke „Rolex“, dva mobitela, dva daljinska upravljača za garažna vrata te 2.760 eura u gotovini. U podvozju vozila otkriven je i posebno preuređeni prostor („štek“), koji je kriminalističko-tehnički obrađen.

Naknadnom pretragom garažnog boksa kojim se koristio osumnjičeni, pronađeno je još 23 paketa s ukupno 26,1 kilogramom marihuane.

Foto: MUP

U sklopu daljnjeg istraživanja osumnjičeni je dragovoljno predao 26.600 eura i 350 američkih dolara u različitim apoenima, za koje se sumnja da potječu od preprodaje droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 45-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.

