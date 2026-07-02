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VELIKI NAPAD NA KIJEV

FOTO Kličko spašavao ljude pod ruševinama: 'Rusi su raketama zasuli i dom zdravlja. 18 mrtvih'

Piše 24sata,
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FOTO Kličko spašavao ljude pod ruševinama: 'Rusi su raketama zasuli i dom zdravlja. 18 mrtvih'
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Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS
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U ruskom napadu poginulo je 18 ljudi, a više od 90 je ozlijeđeno

Najmanje 18 ljudi poginulo je u četvrtak, a ranjeno je više od 90, kad su ruski dronovi i rakete zasuli ukrajinsku prijestolnicu Kijev i pogodili stambene zgrade. Rusija je napad nazvala odmazdom za nedavne napade na njezinu civilnu infrastrukturu.

- U petak će biti dan žalosti. Jedna raketa pogodila je i dom zdravlja. Uništeno je šest katova stambene zgrade, koja se djelomično urušila nakon izravnog udara ruskog projektila - rekao je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko, koji je pomagao spasiocima ispod ruševina pronaći 15-godišnjakinju i njezinu obitelj.

Russian missile and drone strike in Kyiv
Foto: STRINGER/REUTERS

Nekoliko četvrti je evakuirano, a među ranjenima ima i mnogo djece.

- Nastavit ćemo s pritiskom na Kijev kako bismo ostvarili svoje ciljeve - rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prije je upozorio na mogući noćni napad te rekao da skraćuje posjet Dublinu, kamo je doputovao u povodu početka šestomjesečnog rotirajućeg predsjedanja Irske Europskom unijom.

Russian missile and drone strike in Kyiv
Foto: STRINGER/REUTERS

Timur Tkačenko, šef vojne uprave glavnoga grada, rekao je da je u napadima na Kijev oštećeno 36 lokacija diljem grada.

- Neprijatelj je ponovno namjerno ciljao stambene četvrti i ubijao civile. Pretrpjeli smo veliku štetu i imamo mnogo žrtava, uključujući djecu - napisao je na Telegramu.

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BBC-jevi novinari rekli su kako su čuli barem deset velikih eksplozija u gradu od 3.30 sati. Ljudi su masovno bježali na postaje podzemne željeznice noseći djecu, stvari, šatore i kućne ljubimce nakon što su tijekom noći izdana upozorenja na zračni napad za veći dio ukrajinskog teritorija u najbrutalnijem ruskom napadu na zemlju od sredine lipnja.

Russian missile and drone strike in Kyiv
Foto: STRINGER/REUTERS

Susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, nakratko je podignula borbene zrakoplove kao preventivnu mjeru prije. Poljaci su rekli kako nisu zabilježili kršenje zračnog prostora.

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Finska je također nakratko izdala privremenu zonu ograničenja letenja u istočnom Finskom zaljevu, no poslije ju je ukinula, priopćile su njezine obrambene snage na X-u.

Russian missile and drone strike in Kyiv
Foto: STRINGER/REUTERS

Zrakoplovni stručnjak Bogdan Dolincev istaknuo je kako Rusija u napadima koristi nekoliko različitih oružja, što stvara velik izazov ukrajinskoj protuzračnoj obrani. Rusija je u napadu koristila 74 projektila i 496 dronova.

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