Ulovili serijskog provalnika u Zagrebu - od siječnja počinio čak 48 kaznenih djela

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, VII. policijske postaje Zagreb u suradnji s policijskim službenicima II. policijske postaje Zagreb, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela krađe, 29 kaznenih djela teške krađe provaljivanjem te 17 kaznenih djela teške krađe provaljivanjem u pokušaju, javlja PU Zagrebačka.



Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni, prema unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari s ciljem da ju protupravno prisvoji, u razdoblju od siječnja do početka rujna 2025. u različito doba dana prilazio različitim poslovnim objektima na području Trešnjevke i Susedgrada. Nakon što je prikladnim alatom provalio u objekte, sumnja se, ispremetao je stvari te otuđio razne predmete i novac, a potom se dao u bijeg.

Foto: PU Zagrebačka

Meta njegovog protupravnog ponašanja bile su trgovine, ugostiteljski objekti, kladionice, praonica rublja i drugi objekti, a iz njih bi otuđivao novac, duhanske proizvode, nakit i drugo.

U 17 navrata u namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari, međutim, nije uspio. Naime, u neke od 17 poslovnih objekata, unatoč pokušaju, nije uspio provaliti, dok je u neke provalio, no iz njih, nakon što je ispremetao stvari, ništa nije otuđio.

Foto: PU Zagrebačka

Provedenim kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja da je počinio i dva kaznena djela krađe, jedno u svibnju, a drugo u srpnju 2025. U oba je slučaja predmet krađe bio bicikl; u svibnju je bicikl otuđio iz dvorišta kuće, a u srpnju iz podruma stambene zgrade.

Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi nekoliko desetaka tisuća eura.

Foto: PU Zagrebačka

Tijekom kriminalističkog istraživanja osumnjičenom 34-godišnjaku oduzet je provalnički alat i odjeća u koju je bio odjeven za vrijeme počinjenja nekih od kaznenih djela, kao i dio predmeta otuđenih tijekom provala.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu.