FOTO Prizori užasa u Dvoru: 'Psi su jeli mrtve pse, bilo je oko 20 leševa. Smrad je bio nesnosan'

Nakon što je policija uhitila 45-godišnjakinju na području općine Dvor koju sumnjiče za teško zanemarivanje i izgladnjivanje pasa koji su joj bili povjereni na skrb, u nedjelju su volonteri Udruge Vis Vitalis svjedočili još većem užasu u kući 45-godišnjakinje. Pronašli su 20 leševa životinja, među kojima su bili psi i mačke.

Preživjelo je 28 pasa, a preuzele su ih udruge u Osijeku, Rijeci i Puli.

- Užas, nesnosan smrad je bio kad smo ušli u tu kuću. 28 pasa smo rasporedili po skloništima u Rijeci, Puli i Osijeku, a neki su u Zagrebu i u Karlovcu. Leševa je bilo 20-ak. Psi koji su preživjeli jeli su mrtve, glodali su glave. Mačke isto, tri su jele jednu mrtvu. To je bio užasan prizor. Zalažemo se za to da žena dobije kaznu zatvora i trajnu zabranu držanja životinja. Ovo je najmonstruozniji zločin nad životinjama u Hrvatskoj. Kažu i da je bila svinja unutra, ja nisam znala. Ona tek nema šanse preživjeti među gladnim psima, to je još jedna sigurna žrtva. Najgore od svega je što je dijete živjelo u toj kući. Jadna curica, kako će ostati normalna nakon ovoga, to je nemoguće - kaže nam Diana Primožić, voditeljica volontera.

*Fotografije jadnih životinja su zamagljene jer je riječ o izuzetno uznemirujućem sadržaju.

Foto: Facebook

Policija je u petak uhitila 45-godišnjakinju na području općine Dvor koju sumnjiče za teško zanemarivanje i izgladnjivanje pasa koji su joj bili povjereni na skrb. U samom dvorištu prostora pronađen je izgladnjeli pas koji je doveden do stanja 'kosti i kože', te leševi uginulih životinja.

Foto: Facebook

- Općina je dobila informacije od policije i događaju i veterinarska inspekcija je bila na terenu i izašao je rješenje da Općina vodi brigu o živim životinjama da osigura vodu i hranu. To su napravili. Također i da riješe leševe. Dogovorena je Agroproteinka da to preuzme i posto je Ivana završila u pritvoru Općina ima obvezu smještaja živih životinja u sklonište. Posto je riječ o većem broju životinja općina radi na traženju skloništa - rekao je ranije načelnik općine Nikola Arbutina za 24sata.

Kako doznajemo, općina je osumnjičenoj 45-godišnjakinji pomagala, konkretno osigurala je cijepljenje za sve životinje unazad nekoliko godina.

Ovim gnjusnim činom zgroženi su i susjedi.

Foto: Facebook

- Suprug je srčani bolesnik, zvali su ga da bude prisutan na pretrazi. Kada je vidio to u toj kući strave dva dana nije mogao spavat. Uopće ne priča o tome jer mu dođe zlo. Užas. Navodno su tražili i drogu - rekla nam je jedan od prvih susjeda.

O svemu se oglasila i sisačko-moslavačka policija koja je dovršila kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjom voditeljicom udruge za zaštitu životinja zbog sumnje da je počinila kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja. Policija sumnjiči 45-godišnjakinju da je u mjestu Vanići na području općine Dvor teško zanemarivala pse koji su bili povjereni njezinoj udruzi te da ih je izložila nepotrebnim patnjama.