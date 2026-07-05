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A JE TO BJEGUNAC

MAJKO MILA Pobjegao policiji u Bjelovaru. A drugi dan se krivo pakrirao kod policijske stanice!

Piše Veronika Miloševski,
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MAJKO MILA Pobjegao policiji u Bjelovaru. A drugi dan se krivo pakrirao kod policijske stanice!
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Mladić je u bijegu napravio nekoliko prometnih prekršaja, a drugi dan se pred postajom parkirao nepropisno...

Bjelovarski policajci kaznili su mladića (19) koji se u srijedu odbio zaustaviti na naredbu policajaca te pritom počinio više prometnih prekršaja. Policajci su u srijedu, oko 13 sati, u Bjelovaru uočili motocikl bez vidljivih registarskih oznaka kako se kreće kroz Ulicu Augusta Šenoe prema Ulici Matice Hrvatske. Pokušali su zaustaviti motocikl uporabom službenih svjetlosnih znakova, no vozač se oglušio na izdanu naredbu i nastavio vožnju.

Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

Tijekom bijega, kroz raskrižje s Ulicom Krste Frankopana, prošao je na znak crvenog svjetla na semaforu, pretjecao kolonu vozila te pobjegao u smjeru Velikih Sredica. Osim što nije imao vidljivo istaknutu registarsku pločicu, utvrđeno je da motocikl uopće nije registriran niti osiguran jer je već duže od godinu dana odjavljen, a mladić nema položen vozački ispit kategorije potrebne za upravljanje tom vrstom vozila.

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Već sljedećeg dana, u četvrtak mladić je ponovno vozio isti motocikl te ga nepropisno parkirao na nogostup ispred Policijske postaje Bjelovar. Policajci su daljnjom kontrolom utvrdili da je ponovno upravljao neregistriranim motociklom bez položene vozačke kategorije.

Zbog prekršaja počinjenih prilikom odbijanja zaustavljanja podnesen je optužni prijedlog kojim je predložena novčana kazna u iznosu od 1.850 do 2.910 eura, izricanje osam negativnih prekršajnih bodova te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima A kategorije u trajanju od šest mjeseci.

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Za prekršaje utvrđene sljedećeg dana izdani su mu i obvezni prekršajni nalozi zbog počinjenih prekršaja za koje je predviđena novčana kazna od 260 eura i 290 eura, a koja mu je i naplaćena.

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