UŽAS!

FOTO Najmanje deset ubijenih u žestokom napadu na Ukrajinu uoči sastanka u Bijeloj kući

3
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Cijela obitelj, uključujući malo dijete i 16-godišnjaka bila je među sedmero poginulih u noćnom napadu dronom na stambenu četvrt na sjeveroistoku Harkiva

U ruskim napadima na veće ukrajinske gradove ubijeno je najmanje 10 ljudi, javlja Reuters. Ovi napadi uslijedili su nekoliko sati prije susreta ukrajinskog predsjednika Zelenskog i europskih čelnika u Bijeloj kući oko okončanja rata u Ukrajini.

Cijela obitelj, uključujući malo dijete i 16-godišnjaka bila je među sedmero poginulih u noćnom napadu dronom na stambenu četvrt na sjeveroistoku Harkiva, rekle su vlasti dodajući da je 23 ljudi ranjeno. 

Regionalni guverner potvrdio je kako su tri osobe poginule u napadu balističkim raketama na jugoistočni grad Zaporižje. U Harkivu su spasioci iznijeli krvave preživjele na sigurno preko ruševina i razbijenog stakla. 

Zelenski, koji je napade nazvao "demonstrativnim i ciničnim", pripremao se za razgovore s Donaldom Trumpom usred straha da će američki predsjednik izvršiti pritisak na Ukrajinu da prihvati mirovni sporazum povoljan za Rusiju.

Kijev, koji se također brani od žestoke ruske ofenzive diljem većeg dijela istoka, upozorio je da bi nagrađivanje Moskve davanjem više ukrajinskog teritorija samo ohrabrilo Kremlj da nastavi svoj rat, koji je sada u četvrtoj godini.

