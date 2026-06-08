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CRVENA ZVIJER U VRBOVCU PLUS+

FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'

Piše Bogdan Blotnej,
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FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'
24sata Zagreb: Željko Octenjak stručnjak je za pronalazak i popravak starih rijetkih i napuštenih automobila | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu • Prešla je svega 25 kilometara • Nije na prodaju, kažu Maja i Željko

Zeleno dvorište, plavo nebo. Sunce grije smeđa dvokrilna drvena vrata štaglja, koja škripe dok se otvaraju. Na sivom betonskom podu, među masivnim drvenim hrastovim stupovima, stajala je crvena zvijer. Lamborghini Countach, ime talijanske jurilice koju je teško izgovoriti, no lako zavoljeti. Oči naše ekipe nisu se mogle nagledati automobila koji je protekle 33 ili 34 godine stajao zaboravljen u jednoj garaži na području Vrbovca. Nekad pod prstom ili dva prašine, sad opran i ulašten.

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Komentari 13
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